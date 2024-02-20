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Soykırımcı İsrail 137 günde 29 bin Filistinliyi katletti
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20 Şubat 2024 Salı 13:11:00 - Güncelleme:20 Şubat 2024 Salı 13:11:00

Soykırımcı İsrail 137 günde 29 bin Filistinliyi katletti

Kaynak: AA

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İsrail'in 137 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 29 bin 195'e çıktı.

İsrail'in halkı zorla aç ve susuz bıraktığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında öldürdüğü Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 103 artarak 29 bin 195'e yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 137 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 103 Filistinliyi daha öldürdüğü aktarılan açıklamada, saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 29 bin 195'e yükseldiği kaydedildi.

Son saldırılarda İsrail güçlerinin 142 Filistinliyi daha yaraladığı ve Gazze Şeridi'nde toplam yaralı sayısının da 69 bin 170'e ulaştığı bildirilen açıklamada, hâlen enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.

Etiketler : israil gazze filistin
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