Soykırım destekçisi sahnede... İnsanlık dışı paylaşım!

İsrail'in elektrik ve iletişimi kesmesiyle karanlığa boğulan Gazze, 22 günün en ağır saldırısını yaşıyor. Sadece İsrail ordusunun attığı bombalar ile aydınlanan Gazze'de insanlık dramı yaşanırken soykırım destekçilerinden iğrenç paylaşımlar geliyor. Daha önce Türkiye ile ilgili hadsiz açıklama ve tehditlere imza atan İsrailli akademisyen ve gazeteci Edy Cohen, Gazze'nin karanlıklar içinde kalmasıyla alay etti.

TAŞ DEVRİ BENZETMESİ

Sosyal medya hesabından bombalanmış bir Gazze fotoğrafını paylaşan Cohen, "Gazze'de elektriğe ihtiyaç yok. Sen her zaman aydınlıksın Gazze" diyerek masum sivillerle alay etti. Cohen bir diğer paylaşımında da, "Resmi olarak: Gazze artık Taş Devri'nde. Su yok Elektrik yok, İnternet yok, İlaç yok, Yemek yok" ifadelerini kullandı. Cohen'in, paylaşımına binlerce kişiden tepki yorumları geldi.