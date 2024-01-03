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03 Ocak 2024 Çarşamba 10:35:00 - Güncelleme:03 Ocak 2024 Çarşamba 10:35:00

Soykırım davası başlıyor... İşgalci İsrail yargılanacak!

Kaynak: AA

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Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) açtığı "soykırım" davasının ilk duruşmasının 11-12 Ocak'ta yapılacağı bildirildi.

Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığı Sözcüsü Clayson Monyela, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, davanın ilk duruşmasının 11-12 Ocak'ta Lahey'de olduğunu ve avukatların bu yönde hazırlıklarını sürdürdüğünü belirtti.

İsrail yönetimi, kendisini Gazze Şeridi'nde Filistinlilere soykırım uygulamakla suçlayan Güney Afrika'ya tepki göstermiş ancak davayı boykot etmeyeceğini duyurmuştu.

Malezya Dışişleri Bakanlığı da Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine dava açmasını, hesap verilebilirlik için "somut adım" olarak tanımlamış ve destek vermişti.

UAD'nin dava usulüne göre, davacı ve davalı ülkeler, 15 hakimden oluşan panele birer hakim ekleyebilir. Ayrıca, davalı İsrail, duruşmada 4 avukat tarafından temsil edilebilir ve destekçisi ülkelerin temsilcileri tarafından yazılmış mektupları mahkemeye sunabilir.

UAD, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını durdurması yönünde bir emir çıkarabilir.

GÜNEY AFRİKA, İSRAİL HAKKINDA SOYKIRIM DAVASI AÇMIŞTI

Güney Afrika Cumhuriyeti, 29 Aralık'ta, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de işlediği fiillerle 1948 tarihli BM Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle UAD'de dava açarak İsrail için ihtiyati tedbir kararı alınmasını talep etmişti.

Başvuruda "İsrail'in eylemleri ve ihmalleri soykırım niteliğindedir çünkü hususi soykırım niyetiyle işlenmiştir." ifadelerine yer verilirken, eylemlerin "Gazze'deki Filistinlileri yok etmek" amacı taşıdığı vurgulanmıştı.

Soykırım Sözleşmesinin 9. maddesi uyarınca, bir devletin sözleşmenin maddelerini ihlal etmesi durumunda, sözleşmeye taraf herhangi bir devlet, ihlalci devlet aleyhine UAD'de dava açabiliyor.

UAD, aciliyet gerektiren durumlarda ihtiyati tedbir kararına hükmederek, söz konusu ihlallerin dava süreci sonlanana kadar durdurulmasına hükmedebiliyor.

Etiketler : israil soykırım dava
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