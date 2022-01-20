VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kartal'da silahlı saldırıya uğrayan hemşire hayatını kaybetti
Fransa'ya soğuk duş!
Açılan PYD-YPG ofisine tepki!
Türkiye'nin müthiş enerji potansiyeli!
İBB'den devralınan metro hattında geri sayım
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Akşener'in "Erdoğan'ın teröristbaşı Öcalan'ı serbest bırakacağı" yalanına AK Parti'den çok sert tepki
Bakan Karaismailoğlu'ndan İmamoğlu'na: Önce elindeki işleri bitirsin, şov yapmasın
"Yanlış hesaplama yapıyorlar"
Bakan Koca'dan TURKOVAC açıklaması
EastMed çöktü!
KDV oranları sadeleşiyor
Karadeniz gazı için takvim netleşti! İşte o kritik tarih
MEB'den seçmeli ders tercih işlemleri hakkında açıklama
Gözler Merkez Bankası'nda! Faiz kararı ne olacak?
Resmi Gazete'de yayımlandı! Kamu ihalelerinde parasal limitler arttı
Kartal'da bir gemide yangın çıktı
TAG Otoyolu ulaşıma açıldı
İkramiye ödemeleri için büyük artış!
Rum kesiminden skandal PKK/PYD kararı!
İran Türkiye'ye gaz arzını durdurdu
Doğu Avrupa'da tansiyon yükseliyor
F-35'lerde Türkiye detayı
İstanbul için kar alarmı!
20 Ocak 2022 Perşembe 17:00:00 - Güncelleme:20 Ocak 2022 Perşembe 17:00:00

Sonunda İngilizler de itiraf etti: Türkiye etkisini yok sayamazsınız

ABONE OL

Paris'in Afrika'da yaptığı hatalara dikkat çeken Londra merkezli Middle East Eye, Fransa'nın artan Türkiye etkisini yok sayamayacağını ifade etti.

Geçmişte Afrika kıtası üzerindeki sömürgeci yaklaşımıyla bilinen Fransa, kıtadaki etkisini gün geçtikçe yitiriyor.

Londra merkezli Middle East Eye haber sitesinde yer alan analizde, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, eski sömürge olan ülkelerde etkisini kaybettiği sonucuna varabileceğine dikkat çekildi.

Fransa'nın Libya ve Mali'deki politikasının çözüldüğü ve bölgedeki kilit bir askeri oyuncu olan Cezayir ile ilişkileri yanlış ele aldığı vurgulandı.

Türkiye, Çin ve Rusya gibi ülkelerin ise Afrika'da aktif olarak ekonomik, ticari ve güvenlik temelinde politikalar izlediği belirtilerek, "Kısacası, Fransız diplomatik algoritmalarının modası geçmiş durumda." denildi.

Libya'da Fransa'nın Hafter'i iktidara getirme planının başarısız olmasının, "Avrupa'nın güvenilirliğini ve çatışmadaki etkisini zedelediği", Türkiye, Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne alan açıldığı ifade edildi.

Analizin devamında, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un geçmişte Osmanlı Devleti'nin Cezayir'deki hakimiyetini "sömürge" olarak tanımladığı anımsatıldı ve şu ifadelere yer verildi:

"Aslında, Osmanlı varlığı, İspanyol işgali sırasında Cezayir'in yerel nüfusunun talebi üzerine geldi. Macron'un tarihi yeniden yazması, hem Cezayir Cumhurbaşkanı'nı (Abdülmecid Tebbun) hem de muhalefetteki isimleri kızdırdı ve Cezayir'in çekişen siyasi gruplarını birleştirdi."

"TÜRKİYE'NİN ETKİSİNİ GÖZ ARDI EDEMEZ"

Kuzey Afrika'da Fransız algoritmalarının 21'inci yüzyıla her zamankinden daha fazla uyum sağlaması gerektiği aktarılarak, ancak sömürgeciliğin ardından bu durumun pek de kolay olmadığına vurgu yapılarak, "Fransa, 2011'e göre daha az karta sahip ve Türkiye ile Rusya'nın artan etkisini göz ardı edemez." denildi.

Etiketler : Emmanuel Macron' FRANSA Kuzey Afrika
Hadise'den nostaljik paylaşım

Hadise'den nostaljik paylaşım
Gösterinin geliri genç müzisyenlere

Gösterinin geliri genç müzisyenlere
Artık saklamıyorlar

Artık saklamıyorlar
Setlere çıktı

Setlere çıktı
Neyin paniği bu?

Neyin paniği bu?
5 dilde konser

5 dilde konser
Zaman kavramını unutmuş

Zaman kavramını unutmuş
Repertuvarını yeniledi

Repertuvarını yeniledi
Dostlarımızı azalttık

Dostlarımızı azalttık

EN ÇOK OKUNAN HABERLER