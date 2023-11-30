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Hamas'tan askeri esirler için net mesaj: Saldırılar bitmeden değişim olmayacak
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30 Kasım 2023 Perşembe 01:12:00 - Güncelleme:30 Kasım 2023 Perşembe 01:12:00

Hamas'tan askeri esirler için net mesaj: Saldırılar bitmeden değişim olmayacak

Kaynak: AA

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Hamas, elindeki işgalci İsrail askerlerine yöneli,k yaptığı açıkalamda "Saldırı sona ermeden ve abluka kalkmadan asker esirler değişimi olmayacak" ifadelerine yer verdi.

Hamas yöneticilerinden Usame Hamdan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları durmadan ve abluka kaldırılmadan İsrailli esir askerlerin değişiminden söz edilmeyeceğini söyledi.

Hamdan, Lübnan Hizbullahı'na yakınlığıyla bilinen El-Meyadin televizyon kanalına yaptığı açıklamada, "insani ara"nın uzatılmasına yönelik çabaların henüz olgunlaşmadığını ve uzatılması için bugüne kadar kendilerine sunulanları incelemeye değer bulmadıklarını ifade etti.

"Gazze'ye yönelik saldırganlık bitmeden ve abluka sonlandırılmadan İsrailli esir askerlerin değişiminden söz edilemez." sözlerine yer veren Hamdan, direnişin "insani ara"nın sona ermesinden sonra her türlü olasılığa kendisini hazırladığını vurguladı.

Hamdan, "Ateşkes bizim için yeterli değil. Aksine işgal güçlerinin Gazze'den çekilmesi ve saldırıların sona ermesi gerekiyor." dedi.

İsrail ile Hamas arasında esir takası kapsamında 24 Kasım'da Gazze'deki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesi için mutabakata varılmıştı. Söz konusu mutabakat, daha sonra 2 gün uzatılmıştı.

Etiketler : Hamas İsrail esirler değişimi asker saldırı
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