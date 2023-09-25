ABD'den Suriye'de DEAŞ operasyonu: Sözde üst düzey yönetici yakalandı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Suriye'nin kuzeyine düzenlenen askeri operasyonda terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey yetkililerinden Ebu Halil el-Fadani'nin yakalandığını duyurdu.

ABD'nin terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonları devam ediyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyine 23 Eylül'de düzenlenen helikopter destekli askeri operasyonda terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey yetkililerinden Ebu Halil el-Fadani'nin yakalandığı duyurularak, operasyonda hiçbir sivilin öldürülmediği veya yaralanmadığı vurgulandı.