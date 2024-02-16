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16 Şubat 2024 Cuma 20:49:00 - Güncelleme:16 Şubat 2024 Cuma 20:49:00

Biden: Rus muhalif Navalni'nin ölümünden Putin sorumlu

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ABD Başkanı Joe Biden, Rus muhalif Navalny'nin ölümünden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i sorumlu tuttu.

ABD Başkanı Joe Biden, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın hapishanede hayatını kaybetmesinden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i sorumlu tuttu.

Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Navalnıy'ın ölümüne ilişkin ABD'nin yaklaşımını ve bundan sonraki muhtemel tutumlarını değerlendirdi.

Navalnıy'ın öldüğü yönündeki haberlerin doğru olmadığına inanmak için bir sebepleri bulunmadığını dile getiren Biden, "Aleksey Navalnıy'ın ölümüyle ilgili haberlere hem şaşırmadım hem de öfkelendim. Putin, onu zehirledi, tutuklattı ve yargılattı. Onu hapishaneye gönderdi ve izole etti." ifadesini kullandı.

Moskova'nın Navalnıy ile ilgili farklı bir söylemde bulunacaklarına işaret eden Biden, "Navalnıy'ın ölümünden Putin sorumludur. Onun başına gelenlerden Putin sorumludur." dedi.

Biden, Moskova'ya bugüne kadar çok sayıda yaptırım getirdiklerine ve Navalnıy'ın ölümü bağlamında yeni yaptırımlar olabileceğine dikkati çekti.

NAVALNIY'IN CEZALANDIRILMASI

Kremlin'e muhalif Aleksey Navalnıy, zehirlendiği iddiasıyla Almanya'nın başkenti Berlin'de tedavi gördükten sonra 17 Ocak 2021'de başkent Moskova'ya dönüşünde havalimanında tutuklanmıştı.

Rusya Federal Cezaevi Servisinin talebi üzerine 2 Şubat 2021'de Moskova Şehir Mahkemesinde Navalnıy aleyhinde açılan dava sonuçlanmış; Navalnıy'ın geçmişte yolsuzluk davası sonucunda verilen 3,5 yıl ertelenmiş hapis cezası, adli kontrol şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle normal hapis cezasına çevrilmişti.

Rus mahkemesi, ağustos 2023'te cezaevinde bulunan Navalnıy'ı aşırılık yanlısı topluluk oluşturmaktan 19 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Aleksey Navalnıy, geçen yıl ocak ayında Rusya'da terörle ve aşırıcılıkla bağlantılı şahısların bulunduğu listeye dahil edilmişti.

Rusya Federal Cezaevi Hizmetleri (FSİN) tutuklu muhalif Navalnıy'ın bugün cezaevinde hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Etiketler : Biden-Rusia Navalni ölümü Putin suçlaması
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