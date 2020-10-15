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15 Ekim 2020 Perşembe 10:25:00 - Güncelleme:15 Ekim 2020 Perşembe 10:25:00

Son testleri negatif çıkan Trump'la ilgili flaş iddia: Bu sabahtan beri ateşi var

Kaynak: DHA

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ABD Başkanı Trump koronavirüse yakalanmış, kısa sürede gördüğü tedavi sonrası son testleri negatif çıktığı açıklanmıştı. CNN'in Beyaz Saray'dan bir kaynaktan aldığı habere göre ABD Başkanı'nın sabahtan bu yana yoğun ateşi olduğu bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüse yakalandıktan sonra tedavi görmüş ve yaptırdığı son testler negatif çıkmıştı. Beyaz Saray'dan bir kişi Trump'ın bu sabahtan beri ateşi olduğunu açıkladı.

ABD basın organı CNN, isimini açıklamadığı Beyaz Saray kaynağına dayandırdığı haberinde, Başkan Donald Trump’ın ateşi olduğunu bildirdi.

CNN haberinde "Konuya aşina bir kişi, Başkan Trump'ın bu sabahtan beri ateşi olduğunu söylüyor." ifadelerini kullandı.

DHA'da yer alan habere göre, ABD’de yaklaşan Başkanlık seçimleri hızla devam ederken, ABD medyası bu sabah Başkan Trump’ın ateşinin yüksek olduğunu yazdı.

Beyaz Saray doktoru Sean Conley, Başkan Trump’ın sağlığı konusunda daha önce yaptığı açıklamada Trump’ı yorgun olarak nitelendirmişti. Trump'ın, geçen cuma koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.

Öte yandan, Pazartesi günü Trump'ın doktoru, Trump'a arka arkaya günlerde yapılan koronavirüs testlerinin sonucunun "negatif" olduğunu duyurmuştu.

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