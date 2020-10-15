Son testleri negatif çıkan Trump'la ilgili flaş iddia: Bu sabahtan beri ateşi var

Son testleri negatif çıkan Trump'la ilgili flaş iddia: Bu sabahtan beri ateşi var

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüse yakalandıktan sonra tedavi görmüş ve yaptırdığı son testler negatif çıkmıştı. Beyaz Saray'dan bir kişi Trump'ın bu sabahtan beri ateşi olduğunu açıkladı.



ABD basın organı CNN, isimini açıklamadığı Beyaz Saray kaynağına dayandırdığı haberinde, Başkan Donald Trump’ın ateşi olduğunu bildirdi.

CNN haberinde "Konuya aşina bir kişi, Başkan Trump'ın bu sabahtan beri ateşi olduğunu söylüyor." ifadelerini kullandı.

DHA'da yer alan habere göre, ABD’de yaklaşan Başkanlık seçimleri hızla devam ederken, ABD medyası bu sabah Başkan Trump’ın ateşinin yüksek olduğunu yazdı.

Beyaz Saray doktoru Sean Conley, Başkan Trump’ın sağlığı konusunda daha önce yaptığı açıklamada Trump’ı yorgun olarak nitelendirmişti. Trump'ın, geçen cuma koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.

Öte yandan, Pazartesi günü Trump'ın doktoru, Trump'a arka arkaya günlerde yapılan koronavirüs testlerinin sonucunun "negatif" olduğunu duyurmuştu.