  • BIST
    1060.59
  • Dolar
    7,2916
  • Euro
    8,5355
  • Altın
    477,1490
İstanbul
24 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yunan'ı Rumlar'ı çıldırtacak gelişme... Barbaros, tarama faaliyetlerine başladı
Milli kick boksçu kardeşler turnuvalara evlerinde hazırlanıyor
Oyunlarla Kovid-19'dan korunma yolları hakkında bilgi veriyor
Hatay'da yakalanan El Kaide üyesi teröristin ifadesi ortaya çıktı
Türkiye'den Lübnan'a 'Mersin limanı' jesti
Rusya açık açık tehdit etti: Füze atana nükleer bomba atarız
Max Kruse'dan açıklama: Gece yaşamı için gelmedim, futbol oynamaya geldim
Bakan Selçuk duyurdu! Öksüz ve yetimler için yeni birim
İstanbul'dan 236 noktaya ihracat
Songül Karlı, eski eşi Metin Yüncü hakkında suç duyurusunda bulundu
Yerli otomobile işbirliği teklifi yağıyor!
Son sözü Türkiye söyler! Korsan anlaşma yok hükmünde
Çevreyi kirleten tesislere 129 milyon lira ceza kesildi
Yılda 18 milyon TL kazanan Fatih Terim, maaşında 3'te 1 indirime gitti
Prens Selman'ın nükleer ifşası! ABD istihbaratının kıskacı altında
Koronavirüs salgınında son 24 saat...
"Federasyon Golf Kupası" İstanbul'da düzenlenecek
Üç ülke felaketi yaşıyor! Koronavirüs diz çöktürdü
NBA'de Sixers galibiyet serisini 3 maça çıkardı
Çin ana karasında son 24 saatte 6'sı yurt dışı kaynaklı 31 Kovid-19 vakası tespit edildi
Hayatın temel gıdası suyun faydaları saymakla bitmez! Yeni bir faydası daha ortaya çıktı
Yunan'ın geri ittiği sığınmacıları Türkiye kurtardı
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı
Suudi Arabistanlı eski istihbaratçı, Veliaht Prens Muhammed bin Selman aleyhinde dava açtı
08 Ağustos 2020 Cumartesi 11:25:00 - Güncelleme:08 Ağustos 2020 Cumartesi 11:28:00

Son sözü Türkiye söyler! Korsan anlaşma 4 temel noktada yok hükmünde

ABONE OL

Yunanistan ve Mısır'ın deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması 4 başlıkta 'yok' hükmünde. Adalar dikkate alınarak deniz sınırları belirlenemez. İtalya-Yunanistan anlaşması buna örnek. Yunanistan-Mısır anlaşması, Türkiye'nin BM'ye bildirdiği deniz sınırlarını gasp ediyor. Bu, Türkiye'nin Libya ile imzaladığı deniz yetki alanlarını sınırlandırma anlaşmasını da ihlal ediyor. Korsan anlaşma TPAO'nun Akdeniz'de petrol arama için aldığı ruhsatlara da aykırı.

Aralarında deniz sınırı bulunmayan Mısır ile Yunanistan, Akdeniz’de korsan bir anlaşmaya imza attı. Aralarında deniz sınırı bulunmayan Mısır ile Yunanistan, Akdeniz’de korsan bir anlaşmaya imza attı. Akşam Gazetesi'nin Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edindiği bilgiye göre, bu anlaşma, 4 başlıkta yok hükmünde:

ADALAR YETKİ ALANI OLUŞTURAMAZ: Türkiye, Yunan adalarının karasuları dışında deniz yetki alanı oluşturamayacağını belirtti. Buna göre bölgedeki Yunan adaları dikkate alınarak Mısır ile Yunanistan arasında deniz sınırı belirlenemez. Uluslararası yargı kararlarını örnek gösteren Türkiye, kendi deniz sınırlarını bölgedeki Yunan adalarını dikkate almadan ana karalar göz önünde tutarak belirlemiş durumda.

BM’YE BİLDİRDİĞİMİZ DENİZ SINIRLARINA AYKIRI: İki ülke arasında imzalanan korsan anlaşma, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de BM’ye bildirdiği deniz sınırlarını ihlal ediyor.

TÜRKİYE-LİBYA DENİZ SINIRINI İHLAL EDİYOR: Korsan anlaşma; Türkiye’nin, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile imzaladığı deniz yetki alanlarını sınırlandırma anlaşmasını da ihlal ediyor.

TPAO RUHSATLARI DA İHLAL EDİLİYOR: Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın, Akdeniz’de petrol arama için aldığı ruhsatlar da korsan anlaşma ile ihlal ediliyor.

LİBYA: ‘HAKLARIMIZI İHLAL EDEMEZLER’

Libya Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan ile Mısır’ın sözde deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşmasına tepki gösterdi: “Libya’nın deniz haklarının ihlal edilmesine izin vermeyeceğiz. Türkiye ile imzaladığımız Mutabakat Muhtırasına bağlılığımızı tekrar ediyoruz. Libya, kıyıdaş ülkeleri uzlaşıya ve uluslararası hukuk ilkelerine dayalı olarak deniz sınırlarını belirlemelerine davet ediyor.”

EN ÇOK OKUNAN HABERLER