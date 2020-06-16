Son koronavirüs araştırması şok etti! Ölüm kodu: D614G

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bir türünde meydana gelen belirli bir mutasyonun, virüsün daha fazla insan hücresini enfekte etmesine yardım etmiş olabileceği bildirildi.



Amerikan basınında çıkan haberlere göre, ABD'nin Florida eyaletinde Scripps Araştırma Enstitüsü'nde görevli uzmanlar, laboratuvarda yapılan çalışmada "D614G" ismi verilen mutasyonun, Kovid-19'un yüzeyindeki "fonksiyonel sivri uçların" sayısını büyük ölçüde artırdığını gözlemledi.



Çalışma ekibinin lideri virolog Hyeryun Choe, kullandıkları hücre kültür sisteminde D614G mutasyonuna sahip virüslerin, bu mutasyona sahip olmayanlardan daha bulaşıcı olduğunu tespit ettiklerini söyledi



Virüse "taç" görünümü veren bu sivri uçların, Kovid-19'un insan hücrelerine bağlanmasını sağladığını vurgulayan uzmanlar, D614G mutasyonu nedeniyle virüsün fonksiyonel sivri uçlarının sayısı veya yoğunluğunun 4 ya da 5 katına çıktığını açıkladı.



Scripps Araştırma Enstitüsü Mikrobiyoloji ve İmmünoloji Bölümü yöneticilerinden Michael Farzan, D614G mutasyonunun ayrıca sivri uçların "bel kemiğine" daha fazla esneklik sağladığını, bu esnekliğin, virüsün hücreden hücreye yolculuklarda canlı kalmasına yardım ettiğini ifade etti.



Uzmanlar öte yandan D614G mutasyonunu taşıyan türlerin, kişileri daha fazla hasta edip etmediğinin henüz bilinmediğine işaret etti. Dünya çapında viral örneklerin genetik çalışması için havuz niteliği taşıyan GenBank'tan edinilen veriye göre, şubat ayında rastlanmayan bu mutasyon, martta dizilimlerin dörtte birinde, mayısa kadar da yüzde 70'inde tespit edildi.



Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan korona virüste vaka sayısı 7 milyon 960 bini geçti. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 435 bine yükseldi.



İNGİLTERE

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 38 artarak 41 bin 736'ya yükseldi. İngiltere'de günlük ölüm sayısı 100'ün altında kalsa da hafta sonları genellikle raporlamada yaşanan gecikme nedeniyle rakamların tam anlamıyla gerçeği yansıtmadığı belirtiliyor. İngiltere, Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı bakımından Avrupa'da birinci, dünyada da ABD ve Brezilya'dan sonra üçüncü sırada yer alıyor.

İSPANYA'DA SON BİR HAFTADA 25 KİŞİ ÖLDÜ



İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından son bir haftada hayatlarını kaybedenlerin sayısının 25 olduğunu açıkladı. Kovid-19'dan dolayı 21 Haziran'a kadar olağanüstü halin uygulanacağı İspanya'nın yaklaşık yüzde 75'i, kademeli normalleşme süreci kapsamında bugünden itibaren son aşamada bulunuyor.

ABD'DE ÖLÜMLER 118 BİNE YAKLAŞTI



ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor. Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 19 bin 687 artarak 2 milyon 162 bin 864'e ulaştı.

İTALYA'DA DÜŞÜŞ



İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 26 artarak 34 bin 371'e yükseldi. Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 26 daha artarak 34 bin 371'e yükseldi. Ölü sayısındaki günlük artış, salgının ilk günleri olan 2 Mart'tan bu yana kaydedilen en düşük sayı oldu. Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüş sürüyor. Dün 209 olan sayı, bugün 207'ye geriledi.

KADEMELİ NORMALE DÖNÜŞTE YENİ AŞAMA



İtalya, Kovid-19 salgınına yönelik önlemler kapsamında 10 Mart'ta başlayan sıkı karantina tedbirlerini kademeli şekilde gevşetmeyi sürdürüyor.

Başbakan Giuseppe Conte'nin 11 Haziran'da imzaladığı kararnameye göre, bölgesel ve yerel yönetimlerin izni doğrultusunda, bahis salonlarından, sağlıklı yaşam merkezi ve kaplıcalara kadar, sinema, tiyatro, konser salonları, sosyal kültür merkezleri ve çocuklar için yaz etüt çalışmalarının yapılabildiği yerler bugünden itibaren yeniden faaliyete geçti. Ülkede kongre ve fuar merkezleri ise 14 Temmuz'a kadar kapalı kalmaya devam edecek.



Radio Rai'ye konuşan Sağlık Bakan Yardımcısı Pierpaolo Sileri de "Sonunda tekrar nefes almaya dönüyoruz. Durum daha iyiye gidiyor. Yeniden açıldıktan sonra dahi virüste ikinci dalga korkusu görünmüyor. Sosyal mesafeden el yıkamaya kadar tedbirlere uyulmalı, bununla birlikte gözlemlemeye de devam etmek gerekiyor." dedi.

