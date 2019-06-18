Darbeci Sisi'den skandal karar! Mısır, TRT Arapça'yı engelledi
Darbeci Sisi liderliğindeki Mısır, Muhammed Mursi'nin ölümünün ardından TRT Arapça'nın ülkedeki yayınını engelledi
TM Dijital Haber Merkezi
Darbeci Sisi liderliğindeki Mısır, ülkenin demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin ölümünün ardından TRT Arapça'nın ülkedeki yayınını engelledi
Mısır’da demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin mahkeme salonundaki vefatı, dünya gündeminde yer almaya devam ediyor.
Muhammed Mursi’nin hayatını kaybetmesiyle ilgili birçok şey yazılıp çizilirken, darbeci Sisi yönetimindeki Mısır’da konuyla ilgili yapılan haberlere kısıtlamalar getiriliyor.
Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu’nun İngilizce yayın yapan kanalı TRT World’den Twitter üzerinden yapılan açıklamada, TRT Arapça’nın Mısır’daki yayınının engellendiği duyuruldu.
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