Somali'den çekilmeye başladılar: 2 bin askerlik çekilme planı bugün başladı

Somali'den çekilmeye başladılar: 2 bin askerlik çekilme planı bugün başladı

Somali'de iç savaşın ardından kurulan geçiş hükümeti güçlerine destek için kurulan Afrika Birliği Somali Misyonu (AMISOM), yerini Afrika Birliği Somali Geçiş Misyonuna (ATMIS) devretmeye hazırlanıyor.

ATMIS'ten yapılan açıklamada, haziran sonuna kadar tamamlanması planlanan 2 bin askerlik geri çekilme planının bugün itibarıyla başladığı ifade edildi.

Açıklamada, Hirshabelle eyaletindeki Haji Ali Üssü'nün ATMIS Komutanı Yarbay Richard Binyenimana tarafından Somali Ordusu Komutanı Tümgeneral Bashir Abukar Ahmed'e teslim edildiği aktarıldı.

Somali'de iç savaşın ardından kurulan geçiş hükümeti güçlerine destek için kurulan Afrika Birliği Somali Misyonu (AMISOM) geçen yıl yerini Afrika Birliği Somali Geçiş Misyonuna (ATMIS) devretmişti.

Farklı Afrika ülkelerinden yaklaşık 20 bin askere sahip ATMIS'in Aralık 2024'te tüm güvenliği ulusal orduya bırakması planlanıyor.