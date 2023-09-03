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Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'ın 167 militanı öldürüldü
03 Eylül 2023 Pazar 20:39:00 - Güncelleme:03 Eylül 2023 Pazar 20:39:00

Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'ın 167 militanı öldürüldü

Kaynak: AA

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Somali'de Eş-Şebab'ın 167 üyesi etkisiz hale getirildi

Somali'nin Mudug bölgesinde düzenlenen operasyonda terör örgütü Eş-Şebab'ın 167 üyesi etkisiz hale getirildi.

Somali Enformasyon Bakanlığından yapılan açıklamada, Mudug bölgesinin Dumaaye kasabasında terör örgütü Eş-Şebab'a karşı operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonda aralarında 3 örgüt elebaşının bulunduğu 167 teröristin öldürüldüğü, 87 teröristin de yaralandığı kaydedilen açıklamada, operasyonda teröristleri eğitmek, saldırılara hazırlanmak için kullanılan binanın imha edildiği ifade edildi.

Bu arada operasyon sırasında güvenlik güçlerinden ölü ya da yaralı olup olmadığına dair bilgi paylaşılmadı.

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, ülkede sık sık saldırılar düzenleyen Eş-Şebab ile kapsamlı mücadele kararı almıştı.

Etiketler : somali Eş-Şebab terör örgütü afrika
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