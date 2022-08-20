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20 Ağustos 2022 Cumartesi 21:40:00 - Güncelleme:20 Ağustos 2022 Cumartesi 21:40:00

Somali'de otele saldırı: 21 kişi öldü

Kaynak: AA

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Somali'nin başkenti Mogadişu'da teröristler bir otele saldırı düzenledi. Saldırıda 21 kişi öldü. Saldırıyı terör örgütü Eş Şebab üstlendi.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da teröristler bir otele saldırı düzenledi.

Silahlı grup, otele patlayıcılarla saldırdı. Güvenlik güçlerinin müdahalesi üzerine çatışma yaşandı.

Olayda 21 kişi ölürken, aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi de yaralandı.

EŞ-ŞEBAB ÜSTLENDİ

Saldırganların halen otelde olduğu ve çatışmaların sürdüğü belirtildi.

Saldırıyı terör örgütü Eş-Şebab üstlendi.

Türkiye, saldırıyı kınadı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, dost ve kardeş Somali Hükümeti ve halkına başsağlığı diliyoruz." denildi.

Etiketler : somali türkiye dışişleri bakanlığı
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