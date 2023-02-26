VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Devlet ve milletin el ele verdiği Elbistan'da yaralar hızlı şekilde sarılıyor
Ebrar Sitesi'nde düşen pencerenin oluşturduğu yaşam alanı sayesinde enkazdan kurtuldular
AFAD Başkanı Sezer: Depremde can kaybı 44 bin 374'e yükseldi
Londra'da Türkiye'deki depremzedeler için kermes düzenlendi
Yıkılan binalarla ilgili 188 kişi tutuklandı
İtalya açıklarında batan teknede 43 düzensiz göçmen öldü
Zelenskiy: Kırım'ı geri alarak barışı yeniden tesis edeceğiz
Somali'de helikopter kazası: 3 ölü
Putin: Dünyanın yalnızca ABD'nin çıkarları doğrultusunda inşa edilmesine karşı çıkıyoruz
Bakan Koca'dan deprem bölgesinde salgın açıklaması!
Kahramanmaraş'ın 75 mahallesinde altyapı çalışmaları aralıksız devam ediyor
Avucumuzun içinde hüzünler var
Çocuklara moral verdiler
Eski akülü araçları bağışa çevirdi
Açılmayan kapı hayat kurtardı
Tarihe meydan okuyan değirmen
Şekerler Pamuk Dede'den
iPhone 15 çok renkli olacak
"Depremzedelerin ihtiyaçları yerinde görüp gideriliyor"
"Adana'da eğitim öğretimi 13 Mart'a erteliyoruz"
Bella Hadid koli koli yardım taşıdı
Adıyaman'da 3 bin 500 kişilik konteyner kent kuruluyor
Seksenler yaraları sarıyor
Türkiye'de yaşananlar kalbimi çok etkiledi
26 Şubat 2023 Pazar 17:59:00 - Güncelleme:26 Şubat 2023 Pazar 17:59:00

Somali'de helikopter kazası: 3 ölü

Kaynak: AA

ABONE OL

Afrika Birliği barış gücüne ait bir helikopterin Somali'de düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Afrika Birliği Somali Geçiş Misyonu (ATMIS) açıklamasına göre, ülkenin Aşağı Şabel bölgesinde yaralı ve ölü tahliyesi tatbikatı için görev icra eden bir helikopter düştü.

Açıklamada, helikopterdeki 11 kişiden 3'ünün hayatını kaybettiği, yaralanan 8 kişinin de acil müdahale için başkent Mogadişu'ya taşındığı bilgisi verildi.

Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Etiketler : Afrika somali helikopter

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX