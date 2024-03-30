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Somali'de cumhurbaşkanı ve milletvekillerini bundan sonra halk seçecek
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30 Mart 2024 Cumartesi 21:32:00 - Güncelleme:30 Mart 2024 Cumartesi 21:32:00

Somali'de cumhurbaşkanı ve milletvekillerini bundan sonra halk seçecek

Kaynak: AA

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Somali'de, meclisin anayasada değişiklik yapmasıyla artık cumhurbaşkanı ve milletvekillerinin halk tarafından seçilmesine karar verildi.

Somali Meclis Başkanı Şeyh Adan Madobe, basına yaptığı açıklamada, anayasada değişiklik yapıldığı bilgisini paylaştı.

Madobe, yapılan değişikliğe göre bundan sonra cumhurbaşkanı ve milletvekillerini halkın seçeceğini belirtti.

Alınan kararla cumhurbaşkanının görev süresinin 4 yıldan 5 yıla çıktığını da açıklayan Madobe, cumhurbaşkanına, başbakanı atama ve istediği zaman görevden alma yetkisi de verildiğini kaydetti.

Somali meclisinde alınan karar, bazı siyasetçiler ve Putland gibi bazı eyaletler tarafından eleştirildi.

Somali, "4.5 sistemi" olarak adlandırılan kabile merkezli sistemle yönetiliyor. Mecliste ülkenin dört büyük kabilesi eşit sayıda temsil edilirken, diğer kabileler ise bunun yarısı oranında kendi seçtiği vekillerle mecliste temsil ediliyor.

Etiketler : Somali Cumhurbaşkanı seçim Afrika
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