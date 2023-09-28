Bomba yüklü iki araç imha edildi!

Somali'de bomba yüklü iki araç imha edildi!

Somali'de bomba yüklü iki araç güvenlik güçlerinin müdahalesiyle imha edildi.

Ulusal medyada yer alan haberlere göre Somali ordusu, Dhusamareb kentine girmeye çalışan iki aracı durdurdu. Bomba yüklü oldukları tespit edilen araçlar, güvenlik güçlerince imha edildi. Patlayıcı yüklü araçların sorumluluğunu terör örgütü Eş-Şebab üstlendi. Kentteki güvenlik önlemleri en üst seviyede tutuluyor.

Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve üst düzey güvenlik yetkililerine ev sahipliği yapan Dhusamareb kenti, terör örgütü Eş-Şebab'a karşı başlatılan mücadelede üs görevi görüyor. Cumhurbaşkanı Mahmud, ülkede sık sık saldırılar düzenleyen Eş-Şebab ile kapsamlı mücadele kararı almıştı.