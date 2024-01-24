Somali'de askeri üsse saldırı

Somali'de Eş-Şebab terör örgütü üyeleri, ülkenin orta kesimindeki Galmudug eyaletinde bir askeri üsse saldırı düzenledi.

Somali Ulusal Haber Ajansının (SONNA) haberine göre, Eş-Şebab üyeleri sabah saatlerinde eyaletin Mudug bölgesinde bir askeri üsse saldırdı.

Güvenlik güçleriyle Eş-Şebab üyeleri arasında yaşanan şiddetli çatışmada, iki taraftan da can kayıplarının olduğu kaydedildi.

Somali hükümeti, saldırıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Saldırının sorumluluğunu üstlenen Eş-Şebab ise 5 askeri üssü ele geçirdiğini ve çok sayıda askerin yaşamını yitirdiğini öne sürdü.

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, terör örgütü Eş-Şebab ile kapsamlı şekilde mücadele edileceğini açıklamıştı.