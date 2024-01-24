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24 Ocak 2024 Çarşamba 14:12:00 - Güncelleme:24 Ocak 2024 Çarşamba 14:12:00

Somali'de askeri üsse saldırı

Kaynak: AA

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Somali'de Eş-Şebab örgütü askeri üsse saldırdı. Eş-Şebab 5 askeri üssü ele geçirdiğini ve çok sayıda askerin yaşamını yitirdiğini öne sürdü.

Somali'de Eş-Şebab terör örgütü üyeleri, ülkenin orta kesimindeki Galmudug eyaletinde bir askeri üsse saldırı düzenledi.

Somali Ulusal Haber Ajansının (SONNA) haberine göre, Eş-Şebab üyeleri sabah saatlerinde eyaletin Mudug bölgesinde bir askeri üsse saldırdı.

Güvenlik güçleriyle Eş-Şebab üyeleri arasında yaşanan şiddetli çatışmada, iki taraftan da can kayıplarının olduğu kaydedildi.

Somali hükümeti, saldırıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Saldırının sorumluluğunu üstlenen Eş-Şebab ise 5 askeri üssü ele geçirdiğini ve çok sayıda askerin yaşamını yitirdiğini öne sürdü.

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, terör örgütü Eş-Şebab ile kapsamlı şekilde mücadele edileceğini açıklamıştı.

Etiketler : somali eş-şebab askeri üs
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