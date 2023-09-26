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26 Eylül 2023 Salı 11:15:00 - Güncelleme:26 Eylül 2023 Salı 11:15:00

Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, Türkiye'nin yardımlarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi

Kaynak: AA

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Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Türkiye'nin ülkesine yardımları dolayısıyla memnun olduklarını ifade etti.

Somali Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi İbrahim Mete Yağlı'yı kabulünde, Türkiye ile Somali arasındaki ilişkilere değindi.

Türkiye'nin Somali'ye yardımları dolayısıyla memnun olduklarını belirtilen Mahmud, iki ülke arasında kalkınma ve güvenlik alanlarındaki ilişkilerin arttığını ifade etti.

Mahmud, Mogadişu ve Ankara arasındaki yakın ilişkilere vurgu yaptı.

İki ülke arasındaki ilişkiler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2011'deki Somali ziyareti sonrası hızla ilerledi.

Türkiye'nin, Afrika'daki en büyük büyükelçilik yerleşkesi Somali'de inşa edildi. Somali'ye insani ve kalkınma yardımları devam ederken, ülkeyle ekonomik, güvenlik ve kültürel alandaki ilişkiler son yıllarda derinleşiyor.

Etiketler : somali türkiye yardım hasan şeyh mahmud
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