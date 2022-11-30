Bulgaristan'da yakalanan İstanbul'daki terör saldırısı zanlıları tutuklu kalacak
Kaynak: AA
Sofya Temyiz Mahkemesi, Bulgaristan'da yakalanan İstiklal Caddesi'ndeki bombalı terör saldırısı zanlısı 4 kişinin tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.
İstihbarat verileri içerdiği gerekçesiyle kapalı görülen davada avukatlar zanlıların tutukluluğuna itiraz etti.
Firari zanlı Bilal Hassan'ın yardımcısı olduğu değerlendirilen Suriyeli Amran Abdulrami, Moldovalı Petar Topal, İvan Kalak ve Leonid Aksakal ile birlikte insan kaçakçılığı trafiği yapmak ve ülkeye yasa dışı yoldan girmekten yargılanıyor.
Mahkeme Abdulrami'nin şahsen insan kaçakçılığı trafiğine karışmadığını, ancak terör eylemlerine karışmış olabileceğini kabul ettiğini bildirdi. Mahkeme ayrıca, Topal, Kalak ve Aksakal'ın İstanbul'daki saldırı ile ilişkisi olmadığını ancak Türkiye'den Bulgaristan'a ve Bulgaristan içinde insan kaçakçılığı trafiğine katıldıklarının belirlendiğini kaydetti.
Karara itiraz edilemeyecek.
6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 81 KİŞİ YARALANDI
İstanbul Beyoğlu ilçesinde İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım Pazar günü saat 16.14'te düzenlenen bombalı terör saldırısında 6 kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi yaralanmıştı.
Firari zanlı Bilal Hassan'ın yardımcısı olduğu değerlendirilen Suriyeli Amran Abdulrami ve diğer zanlılar 19 Kasım'da Bulgaristan'da yakalanmıştı.
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