  • BIST
    1190.63
  • Dolar
    7,9701
  • Euro
    9,4633
  • Altın
    487,2030
İstanbul
14 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan Kayseri'de açıklamalarda bulunuyor
Eddie Newton: Fenerbahçe'yi mağlup edeceğiz
İran'da 5,4 büyüklüğünde deprem
Azerbaycan, Ermenistan'a ait savaş uçağını düşürdü
İran'dan Fransa'ya sert tepki: Hiçbir gerekçesi olamaz
Başkan Erdoğan: Macron'un zihinsel tedaviye ihtiyacı var
Slovenya Dışişleri Bakanı koronavirüse yakalandı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan BM'ye çağrı: İşgallere ve ölümlere sessiz kalmayın
Bakan Akar'dan S-400 açıklaması: Planlandığı şekilde devam ediyoruz
ABD'li astronot Rubins başkanlık seçimleri için oyunu uzaydan kullandı
Fenerbahçe'nin borcu açıklandı!
Başkan Erdoğan'dan BM'ye mesaj! Daha demokratik insan odaklı yapıya kavuşmalı
Koronavirüse yakalanan Rahmi Koç taburcu edildi
Taliban Afganistan'ı kana buladı: 6 ölü
Azerbaycan ordusu ele geçirdi! Ermenistan güçlerine ciddi zayiat verildi
Beşiktaş'a müjde! Welinton gidiyor
Rusya'da koronavirüs bilançosu: Vaka sayısı 1 milyon 497 binin üzerine çıktı
İmamoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı
Pakistan'da çatışma: 4 terörist öldürüldü
Bakan Selçuk açıkladı: Ödemeler bugün başlıyor
Türkiye'den ABD'ye S-400 tepkisi! İşi bu noktaya getiren ABD'nin tutumudur
Sivas'ta işçileri taşıyan servis devrildi: 26 yaralı
MSB'den çok önemli açıklama! Ermenistan terörist ve paralı askerleri geri göndermeli
Bakan Soylu'dan ABD Büyükelçiliğine tepki: Yakışır bir davranış değil
24 Ekim 2020 Cumartesi 14:08:00 - Güncelleme:24 Ekim 2020 Cumartesi 14:08:00

Slovenya Dışişleri Bakanı Logar koronavirüse yakalandı

Kaynak: AA

ABONE OL

Slovenya Dışişleri Bakanı Anze Logar'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Slovenya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Logar'ın cuma günü yaptırdığı rutin Kovid-19 testinin sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.

Logar'ın herhangi bir semptom göstermediği kaydedilen açıklamada, Logar ile yakın çalışma arkadaşlarının kendilerini 10 gün boyunca karantinaya alacakları aktarıldı.

Vaka sayılarındaki artış nedeniyle "salgın durumu" ilan edilen Slovenya'da, son 24 saatte 1963 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Ülkedeki toplam vaka sayısı 21 bin 276'ya çıkarken, can kaybı da 19 artarak 233 oldu.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER