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16 Kasım 2022 Çarşamba 00:49:00 - Güncelleme:16 Kasım 2022 Çarşamba 00:49:00

Slovakya, Polonya'ya isabet eden füzelerden endişeli

Kaynak: AA

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Slovakya Başbakanı Eduard Heger, ülkesinin, Polonya'nın Ukrayna sınırındaki Przewodow köyündeki patlamalara ilişkin haberlerden son derece endişeli olduğunu belirtti.

Heger, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Slovakya, Polonya'nın Przewodow köyündeki patlamalara ilişkin haberlerden son derece endişeli." ifadesini kullandı.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ile görüştüğünü aktaran Heger, "Kendisine dayanışma ve tam desteğimizi bildirdim. Bu durum hakkında Polonya ve diğer müttefiklerimizle istişarede bulunacağız." değerlendirmesini yaptı.

Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne bir füzenin düştüğü ve 2 kişinin hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Polonya toprağına Rus füzeleri düştüğüne yönelik suçlamalar kasıtlı provokasyondur. Gerginliği daha da tırmandırmak amaçlanmaktadır. Rusya tarafından Polonya-Ukrayna sınırındaki hedeflere hiçbir saldırı yapılmamıştır." ifadeleri kullanılmıştı.

Etiketler : Heger Polonya Rusya
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