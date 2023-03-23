VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Emine Erdoğan, Başkentte depremzede ailenin evinde iftar yaptı
Blinken, Türkiye'ye F-16 satışının NATO için önemli olduğunu söyledi
Bakan Dönmez: Afetlere daha dirençli kentler oluşturacağız
Guterres: İklim değişikliği dünyamızı yaşanmaz hale getiriyor
Malatya'daki en büyük konteyner kentte akşam da yaşam sürüyor
Sultanahmet Meydanı, ramazanın ilk iftarı için gelenlerle doldu
100 bin imza toplama süreci devam ediyor
İtalya Sahil Güvenliği Akdeniz'de 745 düzensiz göçmeni kurtardı
Bakan Kirişci: Birleşmiş Milletler'in su özel temsilcisi girişimlerini önemsiyoruz
AB, Ukrayna'ya mühimmat ve talep edilirse füze verecek
ABD'de lisedeki 2 çalışanı yaralayan zanlı ölü bulundu
Slovakya 4 Sovyet yapımı Mig-29 tipi jetleri Ukrayna'ya teslim etti
Bakan Akar ilk iftarı Mehmetçik ile yaptı
Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğine ilişkin teklif TBMM Dışişleri Komisyonunda kabul edildi
Deprem bölgesindeki illerde ilk iftar yapıldı
Başkan Erdoğan, Bediüzzaman Said Nursi'yi andı
İngiltere ve İskoçya'dan TikTok yasağı
Bakan Varank: Depremden zarar görmüş esnafımızı tekrar ayağa kaldıracağız
Başkan Erdoğan: Türkiye'yi terörle dize getirme girişimlerini boşa çıkaracağız
Tarım ve orman alanlarında ilişkin kanun genel kurulda kabul edildi
AFAD'da deprem koordinasyon toplantısı yapıldı!
TBB Başkanı Fatma Şahin'den Yunan mevkidaşına teşekkür mektubu
BAE'de Türkiye ile ilişkilerin yıl dönümü kutlandı
Türkiye'ye girmeye çalışan PKK'lı 2 terörist Suriye sınırında yakalandı
23 Mart 2023 Perşembe 21:29:00 - Güncelleme:23 Mart 2023 Perşembe 21:29:00

Slovakya 4 Sovyet yapımı Mig-29 tipi jetleri Ukrayna'ya teslim etti

Kaynak: AA

ABONE OL

Slovakya Savunma Bakanı Jaroslav Nad, Ukrayna'ya gönderilecek 13 Sovyet yapımı "Mig-29" tipi savaş uçakların ilk 4'ünün teslim edildiğini açıkladı.

Slovakya Savunma Bakanı Jaroslav Nad, Twitter'dan yaptığı açıklamada, ilk 4 Mig-29'un Ukrayna'ya teslim edildiği bilgisini paylaştı. Nad, "(Jetlerle) Çok sayıda yaşam korunabilir ve Putin'in saldırganlığından, Ukrayna'nın topraklarını ve altyapısını korumasına yardımcı olur." ifadesini kullandı.

Slovakya'nın, Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu sürece yardım göndermeyi sürdüreceğini kaydeden Nad, Rusya tarafından topraklarına saldırılan Ukrayna'nın desteği hak ettiğini belirtti.

Eylül 2022'de kullanımdan kaldırdığı 13 Sovyet yapımı "Mig-29" jetleri, Ukrayna'ya hibe etme düşüncesine yeşil ışık yakan Slovakya, 17 Mart'ta bu savaş uçaklarının Kiev yönetimine verilmesi kararı almıştı.

Etiketler : Slovakya Savunma Bakanı Jaroslav Nad Ukrayna

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX