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27 Eylül 2020 Pazar 20:15:00 - Güncelleme:27 Eylül 2020 Pazar 20:15:00

Sivilleri hedefine koyan Ermenistan aynı aileden 5 kişiyi katletti

Kaynak: DHA

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Azerbaycan'dan yapılan açıklamada Ermeni güçlerinin Naftalan'daki bir köye düzenlediği saldırıda aynı aileden 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Azerbaycan Başsavcılığı, Ermeni güçleri tarafından Azerbaycan'ın Naftalan kentine bağlı Gaşaltı köyüne havan topu saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Saldırıda 5 sivilin öldüğü açıklandı.

Azerbaycan Başsavcılığı, Ermeni güçleri tarafından Azerbaycan’ın Naftalan kentine havan topu saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

DHA'nın haberine göre, saldırı sonucu Naftaltan kentine bağlı Gaşaltı köyü sakini Gurbanov Elbrus İsa oğlu ve 4 aile üyesinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

AYNI AİLEDEN 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Azerbaycan Başsavcılığı şu ifadelere yer verdi: “27 Eylül'den bu yana Ermenistan'ın askeri-politik liderliği, Cenevre Sözleşmeleri kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ederek, Azerbaycan'ın sivil nüfusuna ağır silahlar ateşleyerek ve sivil halka karşı çeşitli suçlar işleyerek provokatif eylemlerini sürdürdü. Naftalan ilçesine bağlı Gaşaltı köyü sakini Gurbanov Elbrus İsa oğlu ve 4 aile üyesinin Ermeni silahlı kuvvetlerinin Azerbaycan'daki sivil halkı hedef alan topçu ateşi sonucu hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duyuyoruz.”

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