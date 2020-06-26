Sisi'nin hamlesi balon çıktı: Hemen geri çekti!

Libya’da Türkiye destekli meşrû hükümeti tehdit ederek Hafter’i savunmak için gerekirse askeri harekât başlatacağını açıklayan Mısır’da tuhaf şeyler oluyor. Darbeci Sisi, savaş tehdidinde bulunduğu Libya-Mısır sınırındaki hava üssünden uçakların çoğunu geri çekti.