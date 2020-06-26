26 Haziran 2020 Cuma 09:00:00 - Güncelleme:26 Haziran 2020 Cuma 09:03:00
Sisi'nin hamlesi balon çıktı: Hemen geri çekti!
Libya'da darbeci Hafter'i savunmak için gerekirse askeri harekat düzenleyeceğini duyuran Mısır'ın tehditleri boş çıktı. Sisi'nin katılımıyla düzenlen askeri törenden sonra Libya-Mısır sınırındaki askeri üsse getirilen uçaklar törenden hemen sonra çekildi. Uzmanlar boş üssün, bir askeri harekat hazırlığı olmadığı anlamına geldiğini söyledi.
Libya’da Türkiye destekli meşrû hükümeti tehdit ederek Hafter’i savunmak için gerekirse askeri harekât başlatacağını açıklayan Mısır’da tuhaf şeyler oluyor. Darbeci Sisi, savaş tehdidinde bulunduğu Libya-Mısır sınırındaki hava üssünden uçakların çoğunu geri çekti.
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