  • BIST
    114139
  • Dolar
    6,8548
  • Euro
    7,6923
  • Altın
    387,8070
İstanbul
20 / 27
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Sudan'dan, BM Güvenlik Konseyine 'Hedasi Barajı'nın muhataplarını tek taraflı adımdan vazgeçirme' ça ...
Dolar güne nasıl başladı?
Sisi'nin hamlesi balon çıktı: Hemen geri çekti!
Başkan Erdoğan, gençlerle buluşacak
Adnan Menderes'in adı binlerce nüfus cüzdanında
Fed ABD bankalarının stres testi sonuçlarını açıkladı
"Türkiye, tedarik zincirinde güvenilir bir kaynak"
Katar ve FIFA, Arap ülkelerinin katılacağı futbol şampiyonası düzenleyecek
Liverpool, İngiltere Premier Lig'de 30 yıl sonra şampiyon oldu
İBB'nin desteklediği TELE 1 kanalının Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ Sultan Abdülhamid Han'a ...
Cuma mesajları burada koronavirüs içerikli, SMS'lik, resimli ve en farklı güzel mesajlar... Cuma nam ...
ABD'de Kovid-19 vakaları tekrar rekor rakamlara ulaştı
Bakan Fahrettin Koca'dan flaş paylaşım: Virüsün yayılma hızı azaldı mı?
Turuncu kategorideki DHKP/C'li terörist İstanbul'da yakalandı
90 bin dolarlık böcek bulduğunu sanan gençler gerçeği öğrenince şok oldular
Başkan Erdoğan, video konferans yöntemiyle gençlerle buluşacak
Türkiye'nin konuştuğu kazada Alişan kusurlu çıktı! İşte kaza raporu
Beşiktaş'ta koronavirüs şoku! İki futbolcunun testi pozitif çıktı
PKK'lı teröristlerden Hakkari'de işçilere saldırı
Mansur Yavaş'tan itiraf gibi açıklama: Maaş veremeyiz, ücretsiz izne çıkaracağız
Youtube'dan canlı yayın yapan Cüneyt Özdemir, TSK'Ya yönelik suçlamaları kaldırınca linç edilmeye ba ...
Çekirdek halk sağlığını tehdit ediyor!
Milli güreşçimiz Hamza Bakır, dünya 2'ncisi oldu
Bakan Koca Koronavirüs 25 Haziran Türkiye tablosunu açıkladı
26 Haziran 2020 Cuma 09:00:00 - Güncelleme:26 Haziran 2020 Cuma 09:03:00

Sisi'nin hamlesi balon çıktı: Hemen geri çekti!

ABONE OL

Libya'da darbeci Hafter'i savunmak için gerekirse askeri harekat düzenleyeceğini duyuran Mısır'ın tehditleri boş çıktı. Sisi'nin katılımıyla düzenlen askeri törenden sonra Libya-Mısır sınırındaki askeri üsse getirilen uçaklar törenden hemen sonra çekildi. Uzmanlar boş üssün, bir askeri harekat hazırlığı olmadığı anlamına geldiğini söyledi.

Libya’da Türkiye destekli meşrû hükümeti tehdit ederek Hafter’i savunmak için gerekirse askeri harekât başlatacağını açıklayan Mısır’da tuhaf şeyler oluyor. Darbeci Sisi, savaş tehdidinde bulunduğu Libya-Mısır sınırındaki hava üssünden uçakların çoğunu geri çekti.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER