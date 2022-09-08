Başkan Erdoğan'a 'onur' ödülü verildi

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08 Eylül 2022 Perşembe 15:35:00 - Güncelleme:08 Eylül 2022 Perşembe 15:49:00

Başkan Erdoğan'a İslam Birliği Kurucu Onur Ödülü verildi!

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Son Dakika Haberleri.. Başkan Erdoğan, Sisak'ta İslam Kültür Merkezinin açılış töreninde konuşuyor. Açılış töreninde Erdoğan'a Hırvatistan İslam Birliği Kurucu Onur Ödülü verildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Balkan turu kapsamında Bosna Hersek ve Sırbistan'ın ardından Hırvatistan temaslarını sürdürüyor. Erdoğan'a, Sisak'taki İslam Kültür Merkezinin açılış töreninde Hırvatistan İslam Birliği Kurucu Onur Ödülü verildi.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Sisak İslam Kültür Merkezi'nin açılışı vesilesiyle Sizlerle hasret gidermekten memnuniyet duyuyorum. Rabbim birliğimizi dayanışmamızı daim eylesin diyorum.

Yüreği bizlerle çarpan tüm kardeşlerimize selamlarımı gönderiyorum. Coşkunuz için sizlere teşekkür ediyorum. Yaklaşık 6 yıl aradan sonra Hırvatistan'ı ziyaret etmenin bahtiyarlığı içindeyim. Türkiye'deki 85 milyon kardeşinizin selamlarını iletmek istiyorum.

Hamdolsun dostluk ve kardeşliğimizin nişanesi olan bu kıymetli eseri el birliği ile tamamladık.

(Sisak İslam Kültür Merkezi) Bu merkezin diğer dinlerden dostlarımızın da vakit geçirecekleri, şehrin başlıca buluşma ve kaynaşma adreslerinden biri olacağına inanıyorum.

"SİSAK'I AMASYA'DAN, PETRİNYA'YI BURSA'DAN AYIRMADIK"

Gönül dünyamızda Sisak'ı Amasya'dan, Petrinya'yı Bursa'dan, Zagreb'i Ankara'dan, Saraybosna'yı İstanbul'dan, Mostar'ı Rize'den ayırmadık.

ORMAN YANGINLARINA DESTEK İÇİN TEŞEKKÜR

Geçen yıl Türkiye'de yaşanan orman yangınlarında Hırvatistan, bir uçağını Türkiye'ye gönderdi. Bir kez daha teşekkür ediyorum.

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