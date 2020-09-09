Sırp Vucic, Trump'ın açıkladığı 'büyükelçilik taşıma' kararını Avrupa'da düzeltti: Sırbistan o faslı henüz açmadı

Geçtiğimiz hafta Kosova ve Sırbistan liderleri, ABD'nin arabuluculuğunda "ekonomik normalleşme" anlaşmasına imza attı. Anlaşma ile Sırbistan, İsrail büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklarken, Kosova da İsrail'i tanıma kararı aldı. İmza töreni sırasında Sırp liderin Trump'ın açıklaması sırasında yaşadığı şaşkınlık dikkat çekmişti.

İsrail'e yönelik 'jestler' içeren anlaşma, Trump için 'başarı' olarak yorumlanırken, Oval Ofis'te yapılan imza töreninde, Vucic'in, Başkan Trump'ın Sırbistan'ın İsrail Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıyacağını açıkladığı sırada şaşkın bir ifadeyle önündeki anlaşma metnini karıştırması ise en çok tartışılan konulardan biri haline geldi.

Soru işaretlerine yol açan görüntülerin ardından Vuvic ise Kosova Başbakanı Avdullah Hoti ile Belgrad-Priştine Diyaloğu kapsamında Brüksel'deydi. Avrupa Birliği (AB) entegrasyonuna bağlılıklarını vurgulayan ikili, AB ile entegrasyona en üst seviyede öncelik verdiklerini açıkladı.

AB: SIRBİSTAN VE KOSOVA'NIN DİPLOMATİK ADIMLARI CİDDİ ENDİŞE KAYNAĞI

Vucic'in ziyareti sırasında konuşan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Peter Stano ise İsrail-Filistin meselesinde iki devletli çözümden yana olduklarını hatırlatarak, Sırbistan ve Kosova'nın diplomatik adımlarının "ciddi endişe kaynağı" olduğunu bildirdi.

Euronews, Birliğin söz konusu açıklaması sonrasında, AB'ye katılım müzakerelerine devam eden Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'e mikrofon uzatarak, büyükelçilik konusunu sordu.

'SIRBİSTAN BÜYÜKELÇİLİK FASLINI HENÜZ AÇMADI'

Vuvic euronews'e yaptığı açıklamada, “Sırbistan o faslı henüz açmadı. Biz AB bildirgelerine ve kararlarına uyum sağlamak için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Ama elbette kendi çıkarlarımızı da gözetiyoruz" ifadelerini kullandı.

Stano, "Kosova ve Sırbistan, AB katılım sürecini stratejik öncelikleri olduğunu açıkladıkları için AB her iki ülkenin de bu taahhüde bağlı şekilde hareket etmesini beklemektedir. AB'nin perspektifi baltalanmamalıdır." ifadelerini kullandı.