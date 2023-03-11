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11 Mart 2023 Cumartesi 00:23:00 - Güncelleme:11 Mart 2023 Cumartesi 00:23:00

Sırp lider Vucic Sırbistan turuna çıkacağını duyurdu

Kaynak: AA

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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, halkla bir araya gelmek için ülke turuna çıkacağını söyledi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, halkla bir araya gelmek için ülke turuna çıkacağını söyledi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, başkent Belgrad'daki MTS Arena'da düzenlenen liderliğini yaptığı Sırp İlerleme Partisi'nin (SNS) genel kurul toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.

Sırbistan turuna çıkacağını duyuran Vucic, "Yıl sonuna kadar 25 bölgeye gitmeyi planlıyorum. Umuyorum Kosova'nın kuzeyine de gidebilirim. Cumhurbaşkanı olarak vatandaşla buluşup konuşacağım için son derece mutluyum." dedi.

Vucic, 1926'dan bu yana hiçbir cumhurbaşkanının adım atmadığı yerlere de gideceğine işaret ederek, gelecek yıl da belediyeleri ziyaret etmeyi planladığını aktardı.

Son dönemde yerel basında, Vucic'in kuracağı yeni bir siyasi oluşum olarak nitelenen "Devlet için Halk Hareketi"ni değerlendiren Cumhurbaşkanı Vucic, şunları söyledi:

"Bu hareket sadece SNS veya diğer siyasi partileri değil, siyasetle ilgisi olmayan ancak Sırbistan'ın çıkarlarını düşünen herkesi çatısı altında toplayacak. Bu önemli çünkü siyaset sahnesinde farklı dış etkenlerin etkilediği iki kutupta da var olacağız. Sadece Sırbistan'ı düşüneceğiz."

Vucic, SNS'nin "en iyi parti" olmasına rağmen yeni üyeler alma noktasında kısıtlamaları olduğuna dikkati çekerek, zor zamanların aşılması için "diğer" taraftan da önemli ve değerli isimlere ihtiyaç olduğunu belirtti.

Parti meclisini 27 Mayıs'ta toplayacağını duyuran Vucic, "Devlet için Halk Hareketi"nin kurulmasına ilişkin detayların da parti meclisinde görüşüleceğini kaydetti.

Vucic, Kosova tarafından yeni baskıların geleceğini savunarak, Priştine yönetiminin Sırbistan'ın NATO ile çatışması için ortam oluşturmak istediğini iddia etti.

Etiketler : Sırp lider Vucic Sırbistan NATO

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