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22 Haziran 2023 Perşembe 11:52:00 - Güncelleme:22 Haziran 2023 Perşembe 11:52:00

Sırp lider Vucic, Brüksel'deki diyalog toplantısına katılacağını söyledi

Kaynak: AA

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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Avrupa Birliği (AB) öncülüğünde Brüksel'de düzenlenecek Belgrad-Priştine Diyaloğu'nun bir sonraki toplantısına katılacağını, ancak Kosova Başbakanı Albin Kurti ile konuşmayacağını bildirdi.

Vucic, Sırbistan Radyo ve Televizyonuna (RTS) yaptığı açıklamada, Kosova'nın kuzeyinde devam eden gerginliğin düşürülmesi için AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ev sahipliğinde gerçekleşecek görüşmeye katılacağını ifade etti.

    Kurti'nin tek amacının Kosovalı Sırpları sürgün etmek olduğunu savunan Vucic, bunun en büyük kanıtının da son dönemde gözaltına alınan Kosovalı Sırplar olduğunu belirtti.

    Aleksandar Vucic, Sırbistan'ın zor bir durumda ve büyük bir baskı altında olduğunu ifade ederek, "Bugün Brüksel'e gideceğim. Sonra 'neden gelmedin' demesinler. Ancak oraya gitmenin amacını da anlamadım. Görüşme için asla ön koşulum olmadı." dedi.

    Albin Kurti ile asla karşı karşıya gelmeyeceğini yineleyen Vucic, "Onunla konuşacak bir şey yok. Anlamsız. Batı'nın da Kurti'yi cezalandıracağını düşünmüyorum." diye konuştu.

    Bu arada, Kosova Başbakanı Kurti de Brüksel'e gideceğini duyurmuştu.

    AB, Kosova ve Sırbistan liderlerinin, gerginliği azaltmak ve AB öncülüğündeki Belgrad-Priştine Diyaloğu'na geri dönmek için ön koşulsuz olarak Brüksel'de görüşmeye davet edildiğini bildirmişti.

    Kosova ile Sırbistan arasında devam eden gerginlik

    Kosova'nın kuzeyinde Sırpların yoğun olduğu Zveçan, Zubin Potok ve Leposaviç belediyelerinde 23 Nisan'da yapılan yerel seçimleri kazanan Arnavut belediye başkanlarının göreve başlaması, 26 Mayıs'ta Kosovalı Sırplar tarafından protesto edilmişti.

    Bölgede protestoların sürmesi üzerine Kosova polisi ve KFOR, belediye binalarını tel örgülerle çevirmiş ve bölgedeki personel sayısını artırmıştı.

    Arnavut belediye başkanlarını korumak için bölgeye gönderilen Kosova polisi ile Kosovalı Sırplar arasında arbede yaşanmış, 29 Mayıs'ta belediye binalarını koruyan KFOR askerleri ile Kosovalı Sırpların karşı karşıya gelmesi sonucu 30 KFOR askeri yaralanmıştı.

    Polis, 13 Haziran'da KFOR unsurlarına ve Kosova polisine yönelik saldırıları organize edenlerden olduğu gerekçesiyle Sırp Milun Milenkovic'i, Kuzey Mitrovica'da gözaltına almıştı.

    Sırbistan, 14 Haziran'da Kosovalı emniyet mensupları oldukları belirlenen 3 kişiyi "Sırbistan'da eylem yapmayı planladıkları" gerekçesiyle iki ülkenin sınır bölgesinde gözaltına almış, Kosova ise polislerin Sırbistan tarafından kaçırıldığını savunmuştu.

    Tek taraflı bağımsızlığını 2008'de ilan eden Kosova'yı kendi toprağı gören Sırbistan da ordusunu Kosova sınırına yerleştirme kararı almıştı.

    Etiketler : Vucic Sırbistan Radyo ve Televizyonu Albin Kurti Josep Borrell
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