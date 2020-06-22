Sırbistan'daki seçimde Vucic'in partisi iktidar

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22 Haziran 2020 Pazartesi 14:03:00 - Güncelleme:22 Haziran 2020 Pazartesi 14:03:00

Sırbistan'daki seçimde Cumhurbaşkanı Vucic'in partisi tek başına iktidar oldu

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Sırbistan'da dün yapılan genel seçimin resmi olmayan sonuçlarına göre, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in Sırp İlerleme Partisi (SNS) öncülüğündeki ittifak tek başına iktidar oldu.

Sırbistan'da dün yapılan genel seçimin resmi olmayan sonuçlarına göre, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in Sırp İlerleme Partisi (SNS) öncülüğündeki ittifak tek başına iktidar oldu.

Araştırma merkezleri Ipsos ve Cesid'in açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre, oyların yüzde 93'ü sayılırken, SNS öncülüğündeki ittifak sayılan oyların yüzde 62,6'sını almayı başardı.

Seçim barajını yalnızca üç siyasi ittifak geçmeyi başarırken, Sırbistan Sosyalist Partisi (SPS) - Eşsiz Sırbistan (JS) ittifakı yüzde 10,9, Sırp Vatanseverler Birliği (SPAS) öncülüğündeki "Sırbistan İçin Zafer" ittifakı ise yüzde 4,2 oy aldı.

Buna göre, 250 sandalyeli ulusal mecliste SNS'nin 189, SPS-JS'nin 32, SPAS'ın 12 milletvekili bulunacak.

Yüzde 3 seçim barajı zorunluluğu bulunmayan azınlık partileri arasında ise Voyvodina Macarlar Birliği 9, Adalet ve Barış Partisi (SPP) 3, Arnavut Demokrat Alternatifi 3, Sancak Demokratik Eylem Partisi (SDA Sancak) 2 milletvekili çıkardı.

Bu arada, Devlet Seçim Komisyonundan (RIK) yapılan açıklamada ise oyların yüzde 61'inin sayıldığı belirtilirken, sayımın en kısa sürede tamamlanacağı ve resmi sonuçların perşembe günü açıklanacağı ifade edildi.

Ipsos ve Cesid'in açıkladığı bilgilere göre, seçime katılım yüzde 50'nin altında kalırken, seçimleri boykot çağrısı yapan muhalif Sırbistan İçin Birlik (SzS) ittifakı katılımın düşük olmasının boykotun başarılı olduğunu gösterdiğini savundu.

Öte yandan Vucic ise dün akşam yaptığı zafer konuşmasında, Sırbistan tarihinde halktan bugüne kadarki en büyük desteği aldıklarını açıkladı.

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