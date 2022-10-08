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08 Ekim 2022 Cumartesi 12:36:00 - Güncelleme:08 Ekim 2022 Cumartesi 12:36:00

Sırbistan'da yaşayan fotoğrafçı Surovi geleneksel kıyafetleri modern zamanla harmanlıyor

Kaynak: AA

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Kovid-19 salgınında keşfettiği yönüyle kısa zamanda birçok ödül alan Pavel Surovi, "Kısa zamanda çok yol katettim. Rusya'da en iyi moda fotoğrafçısı ödülü aldım." dedi.

Sırbistan'ın Novi Sad kentinde yaşayan Pavel Surovi, çektiği geleneksel kıyafet fotoğraflarını sanata dönüştürürken eski ve modern zamanı fotoğraf karelerine işliyor.

Kovid-19 salgını sırasında keşfettiği yönü sayesinde Surovi, geleneksel halk kıyafetlerine kazandırdığına inandığı yeni bakış açısının detaylarını AA muhabiriyle paylaştı.

Surovi, Slovakya'nın başkenti Bratislava'da eğitimini tamamladıktan sonra 2014'te Sırbistan'a döndüğünü, iki dönemdir Vojvodina Meclisinde milletvekili olarak da görev yaptığını söyledi.

Tasarım alanında birçok ödül aldığını aktaran Surovi, "Kovid-19'daki kapanma süreci farklı bir sanat yönümü ortaya çıkarmama neden oldu. Yaşadığım ve hayal ettiğim dünyayı fotoğraflarla göstermek istedim. Bu geçmiş de olabilirdi, gelecek de." dedi.

Surovi, yaptığı çalışmaları Fransa, Rusya ve Slovenya'da sergilediğini ifade ederek "Kısa zamanda çok yol katettim. Rusya'da en iyi moda fotoğrafçısı ödülü aldım. Taklit edilmesi imkansız, ilham verici bir tarz kullanıyorum. Fotoğraflarım sadece sergiledikleri geleneksel kıyafetlerle değil, manevi, felsefe ve anlattığı hikaye yönünden de çok güçlü." diye konuştu.

Geleneksel kıyafetlere uzun zamandır ilgi duyduğunu anlatan Surovi, fotoğraflarında kilim ve eskiye ait birçok eşyaya da yer verdiğini söyledi.

"Her halk geleneksel kıyafetleriyle inançlarını yansıtır"

Surovi, "Tron" adını verdiği fotoğraf sergisinde Sırbistan, Kosova ve Bosna Hersek'in geleneksel kıyafetlerini sergilediğini belirterek "Bu sergimde özel estetik, simetri ve renkler kullandım. Fotoğrafların arka planı kıyafetlerle uyumlu olmalıydı." dedi.

Tarihi, dini ve masal sembollerini kendine has anlatımla fotoğraflara yansıtmaya çalıştığını anlatan Surovi, "Fotoğraflardaki kıyafetlerin üzerinde anlamları olan semboller var. Takılan takılar bölge insanının askeri üniformalardan etkilendiğini gösteriyor." diye konuştu.

Surovi, bazı kıyafetlerinde kraliyet saraylarından ilham aldığını dile getirerek "Kraliyet taçları aslında düğünle bağdaştırılır. Kraliyet saraylarında güzellik de ön plandadır. Her halk geleneksel kıyafetleriyle kendi sembol ve inançlarını yansıtır." ifadesini kullandı.

Fotoğraflarının aynı zamanda bölgede yaşayan farklı halkları da temsil ettiğini aktaran Surovi, sanatının gelenek ve etnoloji, eski ve yeni ile tarihsel ve ulusal bir bağ kurduğunu söyledi.

Etiketler : Sırbistan Pavel Surovi Novi Sad kenti
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