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04 Şubat 2023 Cumartesi 20:44:00 - Güncelleme:04 Şubat 2023 Cumartesi 20:44:00

Sırbistan'da 'turuncu', Hırvatistan'da 'kırmızı' alarm

Kaynak: AA

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Sırbistan ve Hırvatistan'da etkili olan şiddetli rüzgar ve kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Sırbistan Hidrometeoroloji Enstitüsünce (RHMZ) yapılan açıklamaya göre, ülkede etkili olan kar yağışı ve şiddetli rüzgar hayatı etkilerken, birçok bölgede turuncu alarm verildi.

Elektrik kesintilerinin de yaşandığı ülkede, başkent Sırbistan'dan Novi Sad'a düzenlenen birçok tren seferi iptal edildi.

HIRVATİSTAN'DA KIRMIZI ALARM

Hırvatistan Devlet Hidrometeoroloji Enstitüsünün (DHMZ) açıklamasında ise ülkenin sahil bölgelerinde şiddetli rüzgar nedeniyle kırmızı alarm, güney kısımlarda ise turuncu alarm verildiği belirtildi.

Yerel basındaki haberlere göre, öğle saatlerinde Karlovac Bölgesi'nde etkisini artıran şiddetli rüzgar, Ozalj, Karlovac ve Cetingrad'da elektrik ve telekomünikasyon kesintilerine neden oldu.

Şiddetli rüzgarın yıktığı ağaçların araçlara zarar verdiği ülkede vatandaşlara mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamaları uyarısı yapıldı.

Etiketler : Sırbistan Hırvatistan kar yağışı
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