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16 Aralık 2022 Cuma 15:13:00 - Güncelleme:16 Aralık 2022 Cuma 15:13:00

Sırbistan-Kosova krizinde tansiyon yükseliyor! Taleplerini NATO'ya ilettiler

Kaynak: AA

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İki ülke arasında tansiyon gün geçtikçe yükseliyor. Sırbistan, Kosova'ya sınırlı sayıda Sırp askeri ve polisinin konuşlandırılması talebini NATO'ya iletti.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, yarın, NATO'nun Kosova Gücü'ne (KFOR), Sırp ordusu ve polisinin Kosova'nın kuzeyine konuşlandırılması için talepte bulundu.

Eski Sırp polis memuru Dejan Pantic'in gözaltına alınmasına tepki gösteren Kosovalı Sırpların 10 Aralık'ta Kosova'nın kuzeyindeki sınır geçişlerine barikat kurmasıyla yükselen tansiyona ilişkin konuşan Vucic, KFOR komutanına şahsen talepte bulundu.

Vucic, kararın gerginliği azaltacağına inandığını ifade ederek, "Kosovalı Sırpların korunması ve sınır geçişlerindeki kontrolün sağlanması adına önemli olduğu kanaatindeyim. Ancak duyduğumuz şeylerden sonra talebin kabul edileceğini düşünmüyoruz." diye konuştu.

- KOSOVA'NIN KUZEYİNDEKİ BARİKATLAR 6'INCI GÜNÜNDE

Sırp nüfusun yoğun yaşadığı Kosova'nın kuzeyindeki 4 belediyede 18 Aralık'ta yapılması planlanan erken genel seçim öncesi iki ülke, bir kez daha karşı karşıya gelmişti.

Kosova'nın, seçim öncesi bölgedeki güvenliği sağlamak amacıyla ülkenin kuzeyindeki yoğun Sırp nüfuslu bölgelerde güvenlik güçlerinin mevcudiyetini artırması ise iki ülkenin karşılıklı gerilmesine neden olmuştu.

Kuzeyde yaşanan olayların ardından Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, erken yerel seçimlerin Nisan 2023'e ertelendiğini duyurmuş ancak bu karar bölgedeki gerginliği düşürmemişti.

Eski Sırp polis memuru Dejan Pantic'in gözaltına alınmasının ardından iki ülke arasındaki tansiyon bir hayli yükselirken, buna tepki gösteren Kosovalı Sırplar 10 Aralık'tan bu yana, 6 gündür Jarinje ve Bernjak sınır geçişlerine kurdukları barikatlarda nöbet tutuyor.

Avrupa Birliği (AB), NATO ve ABD Kosova'nın kuzeyindeki gerginliğin düşürülmesi ve barikatların kaldırılması çağrısında bulunuyor.

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.

Belirli aralıklarla karşı karşıya gelen Sırbistan ve Kosova, AB arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak bir yol bulmaya çalışıyor.

Etiketler : Aleksandar Vucic Sırbistan Dejan Pantic Vjosa Osmani NATO'nun Kosova Gücü
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