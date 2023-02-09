Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliğinde taziye defterini imzaladı

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliğini ziyaret ederek açılan taziye defterine şunları yazdı:

"Türkiye Cumhuriyeti'ni vuran beklenmedik doğal afette hayatını kaybedenlere saygılarımı sunmak için bugün bu üzücü vesileyle buraya gelmekten büyük bir üzüntü duyuyorum.

Sırbistan Cumhuriyeti ve vatandaşları, bu acılı anlarda Türk dostlarının acısını içtenlikle paylaşıyor."

"Yanınızdayız ve gelecek günlerde çok daha fazlasını yapacağız"

Sırp lider Vucic, taziye defterini imzaladıktan sonra Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlere ilişkin açıklama yaptı.

İçinde bulunulan günlerin, tüm dünya ve Türkiye'nin dostları için trajik olduğunu vurgulayan Vucic, "Yanınızdayız ve bu, Türkiye'ye desteğimizin başlangıcı." dedi.

Vucic, ülkesinin depremden zarar gören bölgelere mali destek dahil gerekli tüm adımları atacağını, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy'a da aktardığını belirterek, bu bölgelere arama kurtarma ekipleri ve askeri personel yollamaya devam edeceklerini söyledi.

"Yanınızdayız ve gelecek günlerde çok daha fazlasını yapacağız." ifadesini kullanan Sırp lider Vucic, "Tüm Sırp milleti adına, Türk halkına, hükümetine ve sevdiklerini kaybeden herkese derin başsağlığı dileklerimizi iletmek istiyorum." diye konuştu.

Sırbistan, Cumhurbaşkanı Vucic'in talimatıyla 6 Şubat akşamı 27 kişilik arama kurtarma ekibini Türkiye'ye göndermişti.