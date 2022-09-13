VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Almanya'da enerji krizinin faturası tüketicilere yansıyor
DSÖ: Avrupa'da 17 milyondan fazla kişide en az 3 ay Kovid-19 belirtileri görüldü
Sağlık Bakanlığı'ndan MHRS randevularına ilişkin açıklama
AB: Suriyelilerin dönüşünü destekliyoruz ama şartlar oluşmadı
Sektör temsilcileri Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini değerlendirdi
Lavrov, dolar ve avronun uluslararası ticarette rolünü azaltmanın öncelikleri olduğunu belirtti
AK Parti, 2023 seçimlerine yönelik teşkilat çalışmalarını hızlandırdı
Çin Dışişleri Bakanı Vang, Japonya'ya "ekonomik bağların koparılmaması" mesajı verdi
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin temeli yılbaşında atılacak
Google'a 25 milyar avroluk tazminat davası
ABD'nin enflasyonu piyasaları negatif etkiledi
Almanya Başbakanı Scholz'dan vatandaşlarına enerji krizini birlikte aşma çağrısı
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Kosova'nın bağımsızlığını tanımayacağız
İzmir'de yurt dışına kaçırılmaya çalışan 8 bin 194 sikke ele geçirildi
OPEC: Küresel petrol üretimi ağustosta arttı
Akdeniz'de, NATO tatbikatı 'Dynamic Mariner/Mavi Balina' düzenleniyor
İstanbul'da suya yüzde 40,38 zam yapıldı
İTO Başkanı Avdagiç'ten "sosyal konut projesi"ne ilişkin değerlendirme
Türk Telekom'un Kenan İmirzalıoğlu'yla çektiği yeni reklam yayınlandı
"Ukrayna'da 293 uçak, 154 helikopter, 4 bin 900 tank ve zırhlı yok ettik"
Aliyev Ordu karargahında!
Hayalet SİHA TB4 mü geliyor?
Yüzyılın en büyük Sosyal Konut Projesi
"TOKİ dünyaya model oldu"
13 Eylül 2022 Salı 17:15:00 - Güncelleme:13 Eylül 2022 Salı 17:15:00

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Kosova'nın bağımsızlığını tanımayacağız

Kaynak: AA

ABONE OL

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kosova'nın bağımsızlığını tanımayacaklarını ve Kosova'daki Sırpların çıkarlarını korumak için çalışacaklarını söyledi.

Sırbistan Ulusal Meclisinin Kosova meselesini değerlendirmek üzere toplandığı oturumda konuşan Vucic, "Kosova'nın bağımsızlığını doğrudan ya da dolaylı olarak tanımayacağız." diye konuştu.

Kosova'daki Sırpların çıkarları için çalışacaklarını ifade eden Vucic, uluslararası hukuka saygı duymaktan da vazgeçmeyeceklerini dile getirdi.

Vucic, Kosova'nın kuzeyinde yaşayan Sırplara yönelik bir "sindirme kampanyası" yürütüldüğünü ileri sürerek şunları kaydetti:

"Kosova'daki Sırp halkının 'birliğini' korumayı başardık. Sırplar birlik olmaları gerektiğini ve bunun baskılara direnip, çıkarlarımızı korumanın tek yolu olduğunu anladı. Oradaki insanlarımız, Sırp isim ve soy isimlerinden, araç plakalarından vazgeçmeyecek. Onlar Arnavutlara ait olan şeylerden rahatsızlık duymuyorlar ama Sırbistan Cumhuriyeti'nden de vazgeçmiyorlar."

Başkomutan olarak Sırp gençlerini savaş cephesine yollamak gibi bir amacının olmadığının altını çizen Vucic, "Barış konusunda ısrar ediyoruz ama zayıf olduğumuz için değil, bir Sırp ya da Arnavut annesine çocuğunu tabut içinde yollayan bir cumhurbaşkanı olmak istemediğim için ama çocuklarımız, annelerimiz, babalarımız saldırıya uğrarsa onları savunmasını biliriz, sözüme güvenin." dedi.

Aleksandar Vucic, Kosova'daki Sırpların çıkarlarını korumak için çalışacaklarına dikkati çekerek "Bu nasıl sona erecek bilmiyorum ama biliyorum ki Sırpların çıkarlarının korunması ve Arnavutlarla barışın korunması için çalışacağım." ifadesini kullandı.

Kosova'daki Sırplar başta olmak üzere tüm Sırplara "baskı ve saldırılara göğüs gerdikleri için" teşekkür ettiğini ifade eden Vucic, "Sırbistan kendisini, uluslararası hukuku, uluslararası kamu düzenini koruyarak ve bunda ısrarcı olarak koruyacaktır. Sırbistan'ın tek yolu budur." diye konuştu.

Vucic, "(Belgrad-Priştine arasında) Görüşmeler, Avrupa Birliği (AB) öncülüğünde devam etmekte. Biz de AB yolunda ilerliyoruz. AB'nin en güçlü ülkelerinin ve Amerika'nın Kosova'yı devlet olarak tanıdığını ve Arnavutların arkasında olacağını unutmamanız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Priştine yönetimi ile bir anlaşmaya varmanın mümkün olmayacağını vurgulayan Aleksandar Vucic, ülkesinin üzerindeki uluslararası toplumun baskısının artacağını düşündüğünü ifade etti.

"KOSOVA'DAKİ SIRPLARIN HAKLARI, SIRBİSTAN'DAKİ ARNAVUTLARA VE DİĞER AZINLIKLARA GÖRE ÇOK DAHA FAZLA"

Sırbistan Ulusal Meclisinin tek Arnavut milletvekili Saip Kamberi ise oturumda yaptığı konuşmada, "Kosova'daki Sırpların, parlamento temsili konusunda anayasal güvence altına alınmış haklarının, Sırbistan'daki Arnavutlara ve diğer azınlıklara göre çok daha fazla olduğunu" belirtti.

Kosova'nın Sırbistan'dan bağımsız bir ülke olduğuna dikkati çeken Kamberi, Sırbistan hükümetinin, Kosova'da atmak istediği her adımı, yerel makamlarla anlaşarak atmak zorunda olduğunu ve Kosova'daki hükümetin seçilmesinde Sırbistan'ın bir etkisinin olamayacağını kaydetti.

BELGRAD-PRİŞTİNE DİYALOĞU

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı görüyor.

AB'nin arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci, ilişkilerin normalleşmesini ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanımasını amaçlıyor.

Kosova ile Sırbistan arasındaki diyalog süreci, iki ülke arasında yaşanan gerginliklerden kaynaklı sık sık kesintiye uğruyor.

Etiketler : sırbistan kosova bağımsızlık
Manga konserinde Kenan sürprizi

Manga konserinde Kenan sürprizi
Sırada Ayzek var

Sırada Ayzek var
Polisiye dönüş

Polisiye dönüş
Gülben yazı kapattı

Gülben yazı kapattı
Duygusal konser

Duygusal konser
Albüm 2023'te

Albüm 2023'te
Ece'nin Bal'ı

Ece'nin Bal'ı
‘Kim der 79 yaşında'

‘Kim der 79 yaşında'
Aile buluşması

Aile buluşması

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes