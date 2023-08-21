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Macaristan'dan Türkiye ile işbirliğini güçlendirme mesajı
21 Ağustos 2023 Pazartesi 10:15:00 - Güncelleme:21 Ağustos 2023 Pazartesi 10:15:00

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Başkan Erdoğan ile görüşmesini değerlendirdi

Kaynak: AA

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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Türkiye ile ilişkileri mümkün olan en iyi şekilde sürdürmenin kendileri için önemli olduğunu belirtti.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Macaristan Devlet Günü kutlamaları kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı etiketleyen Vucic, "Erdoğan ile her zaman önemli ve açık şekilde ikili ve bölgesel meseleler hakkında görüştüklerini" kaydetti.

Vucic paylaşımında, "Türkiye ile ilişkilerimizi mümkün olan en iyi şekilde sürdürmek bizim için önemli ve bu toplantı, karşılıklı çıkarların tüm alanlarında zaten iyi olan Sırp-Türk işbirliğini güçlendirme yönünde bir başka adımdı." ifadelerini kullandı.

Paylaşımında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bölgedeki barış ve istikrarın korunması hususunu da görüştüklerini kaydeden Vucic, Türkiye'nin yapıcı angajmanıyla bölgedeki en etkili uluslararası aktörlerden biri olduğunu ifade etti.

Etiketler : türkiye recep tayyip erdoğan sırbistan aleksandar vucic
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