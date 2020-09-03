Sırbistan Başbakanı Brnabic: ABD'den ültimatom beklemiyoruz

Brnabic, Sırbistan medyasına yaptığı açıklamada, Beyaz Saray'daki görüşmenin zor geçmesini beklediklerini dile getirerek "Buraya ekonomik projeler hakkında konuşmaya hazır bir ekip olarak geldik. Bu projeler, Belgrad ile Priştine'yi daha iyi birbirine bağlayacak, ilişkileri normalleştirecek." dedi.

Brnabic, görüşmelerde Belgrad ile Priştine arasında yeniden uçak seferlerinin başlaması ve otoyol inşası gibi ekonomik konuların ele alınacağını aktararak, ABD'nin Batı Balkanlar'da bir "Mini Schengen" oluşturması fikrini desteklemesine de teşekkür etti.

İstikrarlı ve huzurlu bir Balkanlar olmadan Sırbistan'ın da müreffeh bir ülke olamayacağını kaydeden Brnabic, bunun diğer Balkan ülkeleri için de geçerli olduğunu bölgedeki herkesin anlaması gerektiğini söyledi.

Dışişleri Bakanı İvica Dacic de ABD'deki görüşmede Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Sırbistan üzerinde büyük bir baskı olacağını savunarak, hiçbir ültimatomun çözüme giden bir yol olmayacağını kaydetti.

Görüşmede Kosova'nın statüsü meselesinin ele alınmayacağının altını çizen Dacic, "Eğer birileri gizli bir ajanda ile Sırbistan üzerinde baskı kuracağını düşünüyorsa, Vucic'in buna milli ve devlet çıkarlarımıza en uygun şekilde yanıt vereceğine eminim." dedi.

Kosova ile Sırbistan arasında siyasi bir anlaşmanın hazır dahi olmadığını söyleyen Dacic, "Herkes bu sorunu çözmek istiyor, ancak bu sorun sadece mutabakatla çözülebilir." ifadelerini kullandı.

ABD DÖNÜŞÜ BRÜKSEL'DE DE TOPLANTI OLACAK



Sırbistan ve Kosovalı heyetler, bugün ve yarın ABD'nin ev sahipliğinde bir araya gelecek.

Toplantıya Vucic'in yanı sıra Kosova Başbakanı Avdullah Hoti, ABD Başkanı Donald Trump'un Kosova ve Sırbistan müzakerelerinden sorumlu özel temsilcisi Richard Grenell ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brein da katılacak. Başkan Trump'ın toplantıya katılıp katılmayacağı ise bilinmiyor.

Bu arada, Sırbistan ve Kosova heyetlerinin ABD dönüşü Brüksel'de de Avrupa Birliği (AB) yetkilileri ile bir araya gelmesi bekleniyor.