ŞİÖ Zirvesi'ne damga vuran iki an
ŞİÖ Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen Erdoğan-Putin görüşmesinden önce Putin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı uzun süre ayakta beklediği anlar sosyal medyada gündem oldu. Öte yandan Erdoğan ve Putin'in kol kola yürüdüğü anlara ilişkin görüntüler çok konuşuldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şanghay İşbirliği Örgütü 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi'ndeki temasları sona erdi.
Erdoğan zirve kapsamında en önemli görüşmesini Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdi.
Erdoğan ve Putin'in zirvenin düzenlendiği kongre merkezindeki basına kapalı görüşmesi, 40 dakika sürdü.
1 DAKİKA AYAKTA ERDOĞAN'I BEKLEDİ
Görüşmeden sonra ise sosyal medyada Putin'in görüşme öncesinde uzun süre Cumhurbaşkanı'nı ayakta beklediği anlar gündem oldu.
Putin, görüşmenin yapılacağı salonda Erdoğan'ı 1 dakika boyunca ayakta beklemesi dikkat çekdi.
TAHRAN'DAN SONRA İKİNCİ KEZ BEKLEDİ
Temmuz ayında da Tahran'da düzenlenen 3'lü zirvede benzer görüntüler yaşanmış ve o anlara ilişkin görüntüler dünyanın gündemine oturmuştu.
ERDOĞAN VE PUTİN KOL KOLA
Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'in kol kola yürüdüğü anlara ilişkin görüntüler çok konuşuldu.
- "Türkiye ile yola devam edeceğiz!"
- ŞİÖ Zirvesi'ne damga vuran iki an
- Macron'dan Ermenistan ve Azerbaycan'a çağrı
- Rusya-Ukrayna savaşında en kritik dönemlerden biri yaşanıyor
- ABD: İzyum'da bulunan toplu mezarlar korkunç ve tiksindirici
- Putin: Ukrayna'nın karşı taarruzuna karşın planlarımızda değişiklik yok