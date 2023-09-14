Sınırda Ermenistan provokasyonu: Azerbaycan mevzilerine ateş açtılar

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna bağlı birliklerin Kelbecer'de Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.

Ermenistan, Azerbaycan sınırında provokasyonlarını sürdürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Basargeçer ilinin Yukarı Zağalı ve Tovuzkale ilinin Mosesgeh kasabası istikametindeki Ermenistan silahlı birliklerinin Azerbaycan ordusunun Kelbecer ilinin Mollabayramlı ve Tovuz ilinin Ağdam kasabası istikametinde bulunan mevzilerine aralıklarla ateş açtığı belirtildi.

Öte yandan, Rus barış güçlerinin geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarında bulunan yasa dışı Ermeni silahlı grupları, yerel saatle 00.05 sıralarında Azerbaycan ordusunun Kelbecer ili istikametinde bulunan mevzilerine ateş açtı. Açıklamada, açılan ateşe Azerbaycan ordusu birlikleri tarafından karşılık verildiği kaydedildi.