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30 Eylül 2020 Çarşamba 00:49:00 - Güncelleme:30 Eylül 2020 Çarşamba 00:55:00

Sınırda çatışma devam ediyor! Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait bazı mevzileri imha etti

Kaynak: AA

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Azerbaycan ordusunun Ermenistan ordusuna ait bazı mevzileri imha ettiği bildirildi. Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusunun Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine gerçekleştirdiği saldırı sonrasında başlattığı karşı saldırının 3. gününde Ermeni güçlere kayıp verdirmeyi sürdürdü.

Azerbaycan ordusunun işgalci Ermenistan ordusuna ait bazı mevzileri imha ettiği bildirildi.

Gün boyu yaşanan şiddetli çatışmalarda Azerbaycan ordusu, özellikle Fuzuli kentinin Ermeni güçlerinden temizlenmesi için operasyonlarına devam etti.

Ermeni güçlerinin Fuzuli-Cebrail ve Ağdere-Terter yönlerinde kaybettiği mevzileri geri almak için gerçekleştirdiği saldırılar başarısız olurken, Ağdere yönündeki Madagiz bölgesinden hareket eden zırhlı araç konvoyu ve onlara destek veren topçu bataryası Azerbaycan Hava Kuvvetlerine bağlı unsurlar ve kara birlikleri tarafından imha edildi.

AA'nın Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamadan aktardığına göre, Terter ilinin Hasankaya yerleşim biriminin yakınlarında konuşlanan işgalci Ermenistan Silahlı Kuvvetleri 5'inci Motorize Alayının 1'inci Taburu ile Talış bölgesi yönünde 6'ncı Motorize Alayının 1'inci Taburunun mevzilerinin top atışlarıyla vurulduğu belirtildi.

Açıklamada, ağır kayıplar veren işgalci Ermeni güçlerinin, ölü ve yaralıların tahliyesi için bile araç bulmakta güçlük çektiği kaydedildi.

AZERBAYCAN'IN TOPRAKLARINI KURTARMAK İÇİN BAŞLATTIĞI KARŞI SALDIRININ 3. GÜNÜNDE YAŞANANLAR

Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusunun Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine gerçekleştirdiği saldırı sonrasında başlattığı karşı saldırının 3. gününde Ermeni güçlere kayıp verdirmeyi sürdürdü.

Gün boyu yaşanan şiddetli çatışmalarda Azerbaycan ordusu, özellikle Fuzuli kentinin Ermeni güçlerinden temizlenmesi için operasyonlarına devam etti.

Ermeni güçlerinin Fuzuli-Cebrail ve Ağdere-Terter yönlerinde kaybettiği mevzileri geri almak için gerçekleştirdiği saldırılar başarısız olurken, Ağdere yönündeki Madagiz bölgesinden hareket eden zırhlı araç konvoyu ve onlara destek veren topçu bataryası Azerbaycan Hava Kuvvetlerine bağlı unsurlar ve kara birlikleri tarafından imha edildi.

Azerbaycan ordusu, Hocavend bölgesinde konuşlu Ermenistan ordusunun 3. Martuni motorlu piyade alayını imha etti, aynı bölgedeki 1'inci alay 3'üncü taburunun komuta gözlem mıntıkası nokta atışıyla vuruldu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın S-300 füze sistemlerini Erivan'dan Azerbaycan ordusunun operasyon yürüttüğü bölgelere doğru harekete geçirdiği yönünde istihbarat alındığını, bu sistemlerin işgal altındaki topraklara girer girmez imha edileceğini açıkladı.

Ermenistan, kendilerine ait bir Su-25 uçağının F-16 uçağı tarafından düşürüldüğü iddiasında bulundu, Azerbaycanlı yetkililer bu iddiayı yalanladı.

Çatışmalar akşam saatlerinde de sürdü. Azerbaycan ordusu Terter ilinin Hasankaya yerleşim birimini ve Talış bölgesinde konuşlanan Ermenistan Silahlı Kuvvetlerine ait mevzileri top atışıyla vurdu.

AZERBAYCAN'IN SİVİL KAYIPLARI ARTTI

Ermenistan, bugün de sivil yerleşim birimlerine saldırmaya devam etti ve Azerbaycan'ın sivil kayıpları arttı.

Azerbaycan Başsavcılığı, hayatını kaybeden sivil sayısının 12'ye, yaralı sayısının ise 35'e yükseldiğini duyurdu.

Ermenistan ordusunun son 3 gündeki saldırılarında 66 konut ve 8 kamu binası kullanılamaz hale geldi.

DİPLOMATİK GİRİŞİMLER DE SÜRÜYOR

Cephe hattında çatışmalar devam ederken bazı diplomatik girişimler de gerçekleştirildi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile yaptığı telefon görüşmelerinde, Dağlık Karabağ'daki durum ele alındı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ermenistan Başbakanı Paşinyan da bölgedeki durumun değerlendirildiği bir telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de Rus devlet kanalı Rossiya-24'e Dağlık Karabağ'da artan gerginliğe ilişkin açıklamalarda bulundu.

Aliyev, Türkiye'nin, Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan çatışmada taraf olmadığını söyledi.

Türkiye'nin, Azerbaycan'a sadece moral desteği sağladığını bildiren Aliyev, Türk yönetimi ve halkına teşekkür etti.

İlham Aliyev, Ermenistan'ın saldırılarında Azerbaycanlı asker ve sivillerin öldüğünü hatırlatarak, saldırgan ülkeye karşı halkı ve toprakları korumak için gerekli yanıtı vermek zorunda kaldıklarını vurguladı.

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