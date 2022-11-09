Polonya'dan Moskova'ya açık mesaj!

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09 Kasım 2022 Çarşamba 11:41:00 - Güncelleme:09 Kasım 2022 Çarşamba 11:41:00

Polonya, Rusya sınırına yaptığı bariyerle "açık mesaj" verdi

Kaynak: AA

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Polonya'nın Rusya'nın sınırına bir çit ve elektronik bariyer inşa etmesini Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'ya bağlı Ulusal Güvenlik Bürosunun Başkanı Jacek Siewiera, Moskova'ya "açık mesaj" olarak niteledi.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'ya bağlı Ulusal Güvenlik Bürosunun Başkanı Jacek Siewiera, Rusya'nın Kaliningrad sınırına inşa edilen bariyerin Moskova'ya "açık mesaj" olduğunu bildirdi.

Polonya Radyosunun haberine göre, ülkenin üst düzey yetkilileriyle bir araya gelen Siewiera, toplantının ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Siewiera, görüşmelerde Rusya-Ukrayna Savaş'ının Polonya'yı etkileyen sonuçları ve göç sorunlarına odaklanıldığını belirtti.

Polonya-Belarus sınırında yasa dışı göçün arttığına işaret eden Siewiera, "Kaliningrad'a yeni uçuş rotalarının kurulduğuna dair endişe verici işaretler söz konusu." ifadesini kullandı.

Siewiera, Polonya'nın Kaliningrad sınırına bir çit ve elektronik bariyer inşa ettiğini anımsatarak, "Bu, Rusya Federasyonu'na, Polonya'nın göçmenlerin hibrit bir saldırıda rehine olarak kullanılmasıyla ilişkilendirilebilecek risklerin farkında olduğu konusunda açık bir mesaj gönderiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Polonya'ya Ukrayna-Rusya Savaşı'nın başından bu yana yaklaşık 7 milyon 600 bin Ukraynalı mülteci giriş yaptı. Bunların büyük kısmı ya ülkelerine geri döndü ya da Batı Avrupa ülkelerine sığındı.

Polonya topraklarında halihazırda 1,3 milyon Ukraynalının yaşadığı belirtiliyor.

Etiketler : Polonya Ukrayna-Rusya Savaşı' Jacek Siewiera
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