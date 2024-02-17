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Sınır Tanımayan Gazeteciler, "Gazze'de gazetecilerin katledilmesini" kınadı
17 Şubat 2024 Cumartesi 08:45:00 - Güncelleme:17 Şubat 2024 Cumartesi 08:45:00

Sınır Tanımayan Gazeteciler, "Gazze'de gazetecilerin katledilmesini" kınadı

Kaynak: AA

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Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) ve Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ), İsrail'in saldırılarına maruz kalan Gazze'de gazetecilerin katledilmesini kınadı.

RSF'den yapılan açıklamaya göre, Paris'teki Arap Dünyası Enstitüsünde (IMA) bir araya gelen RSF ve IFJ yetkilileri, uluslararası topluluğa "Gazze'de gazeteciliğin sürdürülebilmesi için" çağrıda bulundu.

IMA'da İsrail'in saldırılarında öldürülen Filistinli gazeteciler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, RSF ve IFJ yetkilileri Gazze'de gazetecilerin katledilmesini kınadı.

RSF ve IFJ yetkilileri, bölgede gazeteci katliamına son verilmesini ve İsrail'den uluslararası insancıl hukuk çerçevesinde gazetecilerin güvenliğini sağlamasını istedi.

Tel Aviv yönetiminin bölgedeki gazetecilerin güvende olmaları için sığınma alanları belirlemesini isteyen RSF ve IFJ, İsrail hükümetinin gazetecilerin bölgedeki saldırıları izleyebilmeleri amacıyla koruyucu ve profesyonel malzemelerin ulaşımını kolaylaştırmasını talep etti.

RSF ve IFJ yetkilileri, uluslararası basının Gazze'ye girmesi ve isteyen Filistinli gazetecilerin çıkması için Refah Sınır Kapısı'nın açılması çağrısı yaptı.

Etiketler : israil gazze sınır tanımayan gazeteciler gazeteci
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