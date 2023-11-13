Sınır Tanımayan Doktorlar: Şifa Hastanesi'nin etrafında tedavi bekleyen yaralıları içeri alamıyoruz

MSF'nin X sosyal medya platformundaki hesabından, İsrail'in ablukası ve yoğun saldırıları altındaki Şifa Hastanesi'ne ilişkin paylaşım yapıldı.

Hastanedeki bir MSF çalışanından son durumla ilgili edinilen bilginin ardından yapılan paylaşımda, hastanede elektrik, su ve gıdanın olmadığı, solunum cihazları çalışmadığı takdirde insanların birkaç saat içinde hayatını kaybedeceği aktarıldı.

Paylaşımda, "(Gazze'deki) Şifa Hastanesi'nin yanı başındaki hastalara giden ambulansa saldırdılar. Hastanenin etrafında tedavi bekleyen yaralıları içeri alamıyoruz." ifadesine yer verildi.

Hastalara saldıran keskin nişancının olduğu belirtilerek, saldırılar sonucu yaralanan 3 kişinin ameliyat edildiği bildirildi.

Paylaşımda, "Durum çok kötü ve insanlık dışı. Kapalı bir alan ve kimse bizimle ilgili bir şey bilmiyor." ifadesi kullanıldı.

Şifa Hastanesi'nde yaralı hastalar ve sağlık ekiplerinin bulunduğu aktarılan paylaşımda, "Bize garanti verirlerse ve önce hastaları tahliye ederlerse biz de hastaneyi tahliye ederiz." denildi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana 44'ü Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda, 6'sı kuzeyde Lübnan sınırında olmak üzere 363'ü asker 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki hükümete göre ölenlerin sayısı 11 bin 180'i aştı, bu kişilerin en az 4 bin 609'unu çocuklar ve 3 bin 100'ünü kadınlar oluşturuyor.

Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 188 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 74 Hizbullah mensubu öldü.