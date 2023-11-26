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Sınır Tanımayan Doktorlar: Gazze'de kalıcı ateşkes için çağrılarımızı sürdürüyoruz
26 Kasım 2023 Pazar 18:24:00 - Güncelleme:26 Kasım 2023 Pazar 18:24:00

Sınır Tanımayan Doktorlar: Gazze'de kalıcı ateşkes için çağrılarımızı sürdürüyoruz

Kaynak: AA

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Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), Gazze Şeridi'nde kalıcı ateşkes için çağrılarını sürdürdüklerini belirtti.

MSF'in X platformundan yayımlanan yazılı açıklamasında, işgal altındaki Filistin topraklarındaki Sınır Tanımayan Doktorlar Direktörü Michel O. Lacharite'nin ifadelerine yer verildi.

Gazze Şeridi'nde sivillerin ayrım gözetmeksizin öldürülmesini durdurmak amacıyla kalıcı ateşkes çağrılarını sürdürdüklerini aktaran Lacharite, Gazze sakinlerinin kısa bir dinlenmenin ardından hiçbir çıkışı olmayan tam teşekküllü bir savaşa geri dönme ihtimalinden büyük endişe duyduklarını belirtti.

Bölge sakinlerinin, 6 haftadan fazla süren saldırılardan sonra özellikle tıbbi malzeme, yiyecek ve su temin edebilecekleri her türlü aradan MSF olarak memnuniyet duyduklarını vurgulayan Lacharite, "Dört gün (insani ara), Gazze'deki insani ihtiyaçları karşılayacak yardımların ulaştırılabilmesi için yeterli değil." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları 7 Ekim de 239 İsrailliyi esir aldı. Bunlardan 13'ü esir takası mutabakatı çerçevesinde serbest bırakılarak İsrail'e döndü.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 14 bin 854 kişi öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 239 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 85 Hizbullah mensubu öldü.

İsrail ile Hamas arasında çatışmalara insani ara verecek uzlaşma 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) yürürlüğe girdi. Uzlaşıya göre çatışmalara 4 günlük insani ara verilecek. Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak.

Etiketler : MSF Gazze ateşkes Sınır Tanımayan Doktorlar
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