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03 Haziran 2020 Çarşamba 07:17:00 - Güncelleme:03 Haziran 2020 Çarşamba 07:17:00

Sınır Tanımayan Doktorlar: Aden'deki Kovid-19 hastaları çok hızlı kaybediliyor

Kaynak: AA

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Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) örgütü, Yemen'in geçici başkenti Aden'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının tedavi edildiği merkezdeki hastaların ölümlerinin çok çabuk olduğunu bildirdi.

MSF'nin web sitesinde yayımlanan ve örgütün doktorlarının tanıklıklarının yer aldığı raporda, Aden'de salgın tedavi merkezindeki hastaların durumu ve tıbbi ihtiyaçlarla ilgili bilgiler aktarıldı.

Raporda değerlendirmelerine yer verilen Aden'deki tedavi merkezi proje koordinatörü Thierry Durand, "Çok sayıda vaka kabul ediyoruz ve hastaların çoğu çok hızlı kaybediliyor. Kritik aşamada merkezimize geliyorlar ve onları kurtarmak için geç kalmış oluyoruz. Sağlık çalışanları olarak bu durum karşısında tam bir acziyet içindeyiz. Hastalar için yapabildiğimiz tek şey onlara oksijen vermek oluyor. İnsanlar, hastaların bu kadar çabuk vefat etmesine anlam veremiyor. " ifadelerini kullandı.

Tedavi merkezinde 30 Nisan-31 Mayıs tarihlerinde 279 hastanın kabul edildiği ve bunlardan 143'ünün hayatını kaybettiği belirtildi.

Merkezin yoğun bakım ünitesinde çalışan doktorlar ise yeterli miktarda kişisel koruyucu ekipmanları olmadığı için bunları tekrar tekrar kullanmak zorunda kaldıklarını ayrıca yeterince oksijen konsantratörü ve solunum cihazları bulunmadığını ve tıbbi malzemelerin kesintisiz olarak karşılanacağı bir tedarik zincirine ihtiyaçlarını olduğunu aktardı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Yemen'e 2,41 milyar dolar yardım fonu toplanması için düzenlenen ancak sadece 1,35 milyar dolar yardım sözü verilen konferansta, ''Yemen için yeterli fon sağlanamazsa 41 yardım programından 30'u gelecek birkaç hafta içinde kapanacak." uyarısında bulunmuştu.

Yemen'deki resmi verilerde, 399 kişinin Kovid-19 hastası olduğu, bunlardan 84'ünün hayatını kaybettiği, 14 kişinin iyileştiği belirtiliyor.

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