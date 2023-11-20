Sınır kapılarını kapatmıştı: Rusya'dan Finlandiya'ya nota

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya ile 9 ortak sınır kapısından 4'ünü kapatan Finlandiya'ya nota verdi.

Rusya üzerinden gelen düzensiz göçmen akını nedeniyle Rusya ile 9 ortak sınır kapısından 4'ünü kapatan Finlandiya'ya Rusya tarafından nota verildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Finlandiya'nın Rusya Büyükelçisi Antti Helanterei ile bir görüşme gerçekleştirildi. Rus tarafı, Fin makamlarının Rusya-Finlandiya devlet sınırındaki en aktif kullanılan kontrol noktalarını kapatmasını protesto etti" denildi.

Rusya'nın bilinçli olarak düzensiz göçmenleri Finlandiya sınırına yönlendirdiği iddiasının "provokasyon" olarak nitelendirildiği açıklamada, "Finlandiya'nın göçmenlerin bu ülke topraklarında sığınma hakkı elde etmek için sınırı geçmesiyle ortaya çıkan durum ve Rusya'nın bu tür akışları organize etme konusunda bilinçli eylemleri olduğu iddiası açık bir provokasyondur. Kontrol noktalarının kapatılması ülkelerimizin on binlerce vatandaşının hak ve çıkarlarını ihlal etmektedir" denildi.

FİNLANDİYA CUMHURBAŞKANI NİİNİSTÖ, DÜZENSİZ GÖÇ AKININDAN RUSYA'YI SORUMLU TUTMUŞTU

Rusya ile bin 340 kilometre ortak sınıra sahip olan Finlandiya, yasadışı geçişleri durdurmak için 18 Kasım'da 4 sınır kapısını kapatmıştı. Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Finlandiya'nın ABD ile yaptığı savunma anlaşmasına karşı Rusya'nın "intikam almak" amacıyla sınırlardan kaçak göçü teşvik ettiğini iddia etmişti.