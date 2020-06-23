Singapur'da erken seçim çağrısı yaptı

Singapur Başbakanı Lee erken seçim çağrısı yaptı

Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong, televizyonda yayınlanan konuşmasında, Singapur Devlet Başkanı Halime Yakub'a erken seçime gidilebilmesi için parlamentoyu feshetmesi tavsiyesinde bulunduğunu açıkladı.

Singapur Başbakanı, Kovid-19 salgınıyla ilgili işlerin kısmen yolunda olduğu bu dönemde erken seçim yapmanın yeni hükümete kesintisiz 5 yıllık görev süresi imkanı tanıyacağını söyledi.

Lee erken seçim çağrısını, mevcut hükümetin görev süresinin sona ereceği gelecek nisan ayında salgının biteceğinin garantisi olmaması nedeniyle yaptığını sözlerine ekledi.

Singapur'da Kovid-19 nedeniyle uygulanan birçok önlem günler önce kaldırılmıştı. Kovid-19'dan 26 kişinin öldüğü ülkede vaka sayısı 42 bin 432.