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Sincarlı Ezidiler, terör örgütü PKK'nın ilçedeki varlığı nedeniyle evlerine dönemiyor
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29 Nisan 2023 Cumartesi 16:00:00 - Güncelleme:29 Nisan 2023 Cumartesi 16:00:00

Sincarlı Ezidiler, terör örgütü PKK'nın ilçedeki varlığı nedeniyle evlerine dönemiyor

Kaynak: AA

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Irak'ın Duhok kentindeki kamplarda kalan Ezidiler, Musul'a bağlı Sincar ilçesindeki terör örgütü PKK varlığı nedeniyle evlerine dönemediklerini söyledi.

Duhok'taki Şarya Kampı'nda kalan Ezidiler, AA muhabirine Sincar'da PKK'nın oluşturduğu güvenlik sıkıntıları anlattı.

Kamp sakini Ezidi Halid Hudada, Sincar'a dönmeyi çok istediklerini ancak ilçedeki durumun normale dönmediğini belirterek, "Sincar'daki silahlı grupları, (PKK) oradaki istikrarsızlık ve güvensizliğin temel nedeni olarak görüyoruz." dedi.

Hudada, "Ezidi sığınmacılar bu şekilde evlerine dönemez. Evlerimiz yıkıldı ve bir şeyimiz kalmadı orada. Bağdat hükümetinin buradaki sığınmacıların durumundan haberi yok ve sorunlarımızla ilgilenmiyor." diye konuştu.

Sincar'ın Sinun nahiyesinden gelen Kasım Halas da zorlu kamp şartları altında yaşadıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Sincar'da durum normale döner ve Peşmerge oraya giderse biz de döneriz. Kamplarda çok yıprandık. Sıcak yaz günleri de önümüzde ve serinlemek için klimalarımız yok. Klima alacak paramız yok." ifadelerini kullandı.

"PKK, SİNCAR'DA BİR ÇOCUĞU EVİNİN ÖNÜNDE ÖLDÜRDÜ"

Kamp sakini Hane Mişko da kamptaki zor şartlar nedeniyle geçen yıl bir oğlunu kaybettiğini ve Sincar'da PKK'nın çocukları öldürdüğünü aktardı.

Mişko, şöyle konuştu:

"PKK korkusundan Sincar'a dönemiyoruz. Irak hükümeti isterse PKK'yı Sincar'dan çıkarabilir. PKK çok tehlikelidir. Çocuklarımızı kaçırıyor. PKK, Sincar'da bir çocuğu evinin önünde öldürdü. PKK topraklarımızı ve tarlalarımızı işgal etti. Buna karşı da bizim elimizden bir şey gelmiyor."

PKK, DEAŞ'I BAHANE EDEREK BÖLGEYE KONUŞLANDI

PKK, terör örgütü DEAŞ'ın saldırılarını bahane ederek 2014 sonrası Suriye ve Kandil'den getirdiği teröristlerle başta Sincar Dağı olmak üzere birçok bölgede kamp kurup varlık göstermeye başlamıştı.

Kasım 2015'te Sincar ilçe merkezi ve çevresini DEAŞ'tan geri alan Peşmerge güçleri, Irak merkezi hükümetine bağlı birliklerin Ekim 2017'de Sincar'a konuşlanması sonrası bölgeden çekilirken PKK da buradaki faaliyetlerini artırmıştı.

Bağdat ve Erbil yönetimleri, 9 Ekim 2020'de terör örgütü PKK'nın Sincar'dan çıkarılmasını da kapsayan bir anlaşma imzalamıştı. Ancak Sincar Anlaşması hala uygulamaya konulmadı.

Etiketler : ırak sincar pkk terör örgütü
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