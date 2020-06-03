Philadelphia 76ers yıldızı Ben Simmons, Pazartesi gecesi Trump'ın liderlik eksikliğinden duyduğu hoşnutsuzluğu belirtmiş ve Trump'ın bir korkak olduğunu tweetlemişti.

Avustralya doğumlu yıldız, George Floyd'un ölümünün ardından ülkenin dört bir yanında gerçekleşen protestolarla ilgili bölücü sözleri için ABD başkanını topa tuttu:

"Lider dediğin böyle olmaz. Eylemleri ve yapmacık sözleri, korkakça. Bu nefret içeren ve bölücü mesajların, dikkatinizi SEVGİ ve MERHAMET ile ulaşılan, GERÇEK hedefiniz olan BİRLİK ve EŞİTLİKTEN uzaklaştırmasına izin vermeyin. Hepinizi seviyorum, güvende kalın."

"Açık olayım. DAİMA eşitlik ve birlik için savaşacağım. Eğer kendinize hayranım diyorsanız ama herkes için EŞİTLİK ve BİRLİK konusunda hemfikir değilseniz, o zaman seni yanımda istemiyorum ve sana ihtiyacım yok."

Pazartesi günü, polis ve Ulusal Muhafız üyeleri, Beyaz Saray dışındaki barışçıl protestocuları göz yaşartıcı gaz ve plastik mermilerle dağıtmıştı. Bunu yaptıktan sonra, Trump, Gül Bahçesi'ndeki konuşmasının ardından protestocuların toplandığı yerden geçmişti.

Trump, Aziz John'un Piskoposluk Kilisesi'ne gitmiş ve elinde bir İncil ile elinde tutarken poz vermişti. Bundan önce Trump, daha önce protestocuları durdurmak için askeri personel görevlendirmeyi planladığını söylemişti.

Simmons'ın memleketi Avustralya, bu fiyasko sırasında Beyaz Saray dışındaki iki Avustralyalı gazeteciye yönelik bir polis saldırısını araştırıyor. Saldırı, kamerada canlı olarak yakalanmıştı ve bu durum, Avustralya'yı rahatsız etmişti.

NBA'DEN BİRÇOK KİŞİ SESSİZ KALMADI

ABD'deki insanlar, George Floyd ve diğer Afroamerikalıların haksız ölümlerinden ötürü öfkelerini dile getirdikleri mitinglere yedinci gün de devam etti. Floyd, Minneapolis'te bir tutuklama sırasında polis tarafından acımasızca öldürülen 46 yaşında bir Afroamerikalıydı.

Bradley Beal, Steve Kerr ve Gregg Popovich gibi, NBA'den diğer kişiler de Trump için olan öfkelerini ifade etmişlerdi ve sayısız NBA oyuncusu barışçıl protestolara katılmıştı.