Şili'de sel 34 bin kişiyi yerinden etti: 4 kişi hayatını kaybetti

Şili'de sel 34 bin kişiyi yerinden etti: 4 kişi hayatını kaybetti

Şili'nin orta ve güney bölgelerinde geçtiğimiz hafta sonundan bu yana devam eden şiddetli yağışlar, sel felaketine yol açtı. Yükselen su seviyeleri nedeniyle birçok nehir taştı.

Bu felaket sonucunda evler, tarım arazileri, caddeler ve sokaklar su altında kaldı. Kurtarma ekipleri mahsur kalanları helikopter ve botlarla tahliye etmeye çalıştı. Ayrıca bazı bölgelerde insan zincirleri oluşturularak mahsur kalan insanların güvende olmaları sağlandı.

Altyapıda da büyük hasar meydana geldi. Yağışlardan en çok O'Higgins, Maule, Nuel ve Valparaiso bölgeleri etkilendi.

SEL YOLLARI DA ETKİLEDİ



Valparaiso'ya bağlı Vina del Mar kentinde şiddetli yağışların ardından bir yolda çökme meydana geldi.

DÖRT KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ



Ulusal Afet Önleme ve Müdahale Servisinden (Senapred) yapılan açıklamada sel nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiği, 34 binden fazla kişinin tahliye edildiği duyuruldu.